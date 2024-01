Qué son los gastos hormiga y cómo evitarlos al día para ahorrar dinero al mes

Tener bajo control nuestras finanzas personales resulta fundamental para poder ahorrar y disfrutar de una mejor situación económica, o simplemente para poder acumular un dinero que se quiera destinar a alguna finalidad específica. Sin embargo, destinar parte de los ingresos a este fin no siempre resulta tan sencillo como pudiese parecer y, en gran parte, puede tener que ver con los llamados gastos hormiga.

Los gastos hormiga son aquellos pequeños desembolsos de dinero que gastamos de forma inconsciente, y en los que se incurre con mayor frecuencia cuando se paga con tarjeta. Estos no se suelen tener bajo control porque suelen parecer pequeños y no tienen por qué ser recurrentes, como sí lo son otros de los gastos mensuales que realizamos. Sin embargo, si les prestas atención, podrás ver cómo en ellos se va gran parte de tu dinero, aunque todo dependerá de cada caso en particular.

Algunos claros ejemplos de este tipo de gastos son los cafés que tomas fuera de casa, productos que compras en el supermercado que no estaban en tu lista de compra, las comisiones bancarias, las chucherías u otros snacks que compras a media tarde o las compras online de productos que realmente no necesitas. En definitiva, se trata de todos aquellos gastos que no son imprescindibles, y que poco a poco perjudican a tu economía personal.

Cómo evitar los gastos hormiga

Para evitar los gastos hormiga debes comenzar por tomar conciencia de ellos e identificarlos correctamente, siendo aconsejable que apuntes cada uno de ellos, indicando el concepto y el importe. De esta manera, una vez que a final de mes hagas un repaso de ellos, podrás analizar cuáles de ellos son prescindibles y en cuáles podrás encontrar alternativas más económicas. Este tipo de gasto debe ser incluido en tu presupuesto mensual personal, asignando una cantidad mensual máxima a ellos para que no te salgas de tu presupuesto.

Dado que no es sencillo reducir o eliminar todos los gastos hormiga de un plumazo, debes tratar de establecer objetivos a corto, medio y largo plazo sobre ellos, metas que sean realistas, medibles y alcanzables. Así, realizando un seguimiento mensual de tus gastos podrás ir comprobando si estás logrando alcanzar esos objetivos e ir viendo su progreso y el impacto que tiene en tus finanzas.

Por otro lado, existen una serie de recomendaciones básicas que te pueden ayudar a reducir este tipo de gastos en productos o servicios prescindibles, como puede ser llevar un tentempié de casa cuando vayas a hacer algún tipo de actividad en el exterior, lo que te permitirá ahorrar dinero e incluso cuidar de tu salud, o evitar salir a tomar café a diario. También es muy útil hacer una lista de la compra y ceñirse a ella, en la que aparezcan los productos que realmente necesitas comprar y evitar cualquier otro tipo de tentación, además de optar siempre que sea posible por marcas blancas que sean de calidad.

Debes tratar de evitar caer en las compras impulsivas, tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico, siendo este último, dada su facilidad para comprar desde casa o cualquier otro lugar, el responsable habitual de muchas de ellas. Por último, es preferible no sacar dinero en cajeros distintos al de tu entidad bancaria para evitar comisiones, y valorar el uso que le das a los diferentes servicios contratados, como las suscripciones a plataformas de contenidos de música o vídeo en streaming, al gimnasio o la tarifa de internet o móvil contratada. Debe ser un uso que justifique su pago mensual y, en función de cada caso, es posible que no tengas que prescindir por completo de estos servicios, sino que puedas ajustarlos a tus necesidades o encontrar alternativas más económicas.