Empieza la cuenta atrás para que Hacienda envíe las 'cartas del miedo'

Los contribuyentes que aún no hayan hecho la declaración de la renta de 2022 tienen tan solo unos días para rendir cuentas con Hacienda. Quienes estén apurando al último momento para presentar este trámite anual en España no deben olvidar que tienen la obligación de hacer su IRPF de forma correcta. De no ser así, la Agencia Tributaria se reserva el derecho a imponer cuantiosas multas y sanciones económicas a aquellos que cometan un error o no la entreguen a tiempo. Por ello, es probable que algunas personas empiecen a recibir muy pronto las famosas ‘cartas del miedo’.

Hasta el pasado 1 de junio, habían realizado la declaración de la renta un total de 12.990.105 personas en España, de acuerdo con los datos del organismo gestionado por el Ministerio del Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero. Por el contrario, en 2022, se hicieron más de 22 millones de declaraciones, por lo que todavía hay más de 9 millones de personas que no han presentado su IRPF.

Una de las principales cuestiones que se han de tener en cuenta es que el plazo de revisión con el que cuenta Hacienda de los trámites fiscales por el IRPF puede prolongarse durante cuatro años. Esto significa que, aunque la campaña de 2022 termine en unos días, la Agencia Tributaria tiene hasta2027 para avisar de los fallos que se han cometido este año. Por tanto, podría enviar una carta pasado el tiempo.

¿Qué pasa si no presento a tiempo la declaración de la Renta?

Uno de los casos más habituales en los que Hacienda se ve obligada a actuar se produce cuando los contribuyentes no presentan a tiempo la declaración de la Renta: la campaña termina el 30 de junio. Si esto sucede y el resultado sale a pagar, pero la Agencia Tributaria no ha enviado un requerimiento para avisar, la multa dependerá del tiempo que se tarde en presentarla. Para que el interés no vaya creciendo, es fundamental hacerla cuanto antes.

Si Hacienda envía un requerimiento, es decir, las llamadas ‘cartas del miedo’, la penalización supone el pago de entre el 50% y el 150% del total de la deuda. Pero esta cantidad puede aumentar si la Agencia Tributaria considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ha ocurrido en otras ocasiones. No obstante, dará un plazo para realizar la declaración antes de empezar un procedimiento sancionador.

A su vez, cuando sale a devolver y no se presenta, por desconocimiento o descuido, también se está expuesto a una multa que podría alcanzar los 100 euros si Hacienda no requiere al contribuyente, y los 200 euros si este recibe una carta de la administración.

¿Qué ocurre si no pago a Hacienda?

Otra de las circunstancias que puede darse es que se presente a tiempo la declaración de la renta, pero no se efectúe el pago de la deuda a la Agencia Tributaria, ya sea por no haber puesto bien el IBAN, no queden fondos en la cuenta bancaria... En tal caso, hay muchas posibilidades de recibir una ‘carta del miedo’.

Si se paga de manera voluntaria a Hacienda tras darse cuenta del error cometido, habrá un recargo del 5% sobre la cantidad que se deja de pagar. En cambio, en caso de que la administración avise del impago, el recargo puede variar desde el 10% hasta el 20%.