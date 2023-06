Multas de hasta 30.000 euros por hacer mal la Declaración de la Renta 2022

El plazo para hacer la declaración de la renta 2022, ya sea a través de internet o con ayuda telefónica, llegará pronto a su fin: el próximo 30 de junio de 2023. Todos los contribuyentes en España tienen la obligación de ajustar las cuentas del IRPF con Hacienda. Aunque el proceso puede resultar complejo, hay que procurar no cometer errores en el borrador o la presentación, ya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene la posibilidad de imponer multas económicas y sanciones que oscilan entre los 150 y los 300.000 euros.

A pesar de que el contribuyente no quiera defraudar, la normativa no incluye esta opción, por lo que la multa es inevitable. No obstante, para tratar de regular esta situación, el Pleno del Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC) elaboró una propuesta para que se contemple la posibilidad de que haya rectificaciones de errores y, por ende, se eviten las sanciones. El objetivo es “incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”, tal y como se señala en la Propuesta 3/2022 sobre la incorporación del derecho al error al ordenamiento tributario español.

De esta forma, la iniciativa recoge la posibilidad de que se regularicen voluntariamente los fallos, para evitar o reducir las consecuencias del incumplimiento. Pero, para la puesta en marcha de esta medida, la normativa tendría que establecer unos límites de los errores que pueden encajar en el derecho a la rectificación. Además, se tendría en cuenta la mala o buena fe del contribuyente.

¿Qué pasa si hago mal la declaración de la Renta?

Por el momento, ese ‘derecho al error’ no ha entrado en vigor, lo que significa que quienes no presenten o hagan mal la declaración de la renta, es decir, se liquiden incorrectamente el IRPF u olviden incluir algún documento, pueden ser castigados por la Agencia Tributaria con sanciones económicas. Así, Hacienda pena a aquellos que no cumplen los requisitos y obligaciones de la misma forma que los fraudes.

En el caso de que se escriba un dato incorrecto, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, penaliza con multas de 100 euros. Por tanto, conviene revisar bien todos los apartados, sobre todo el relativo al fraude fiscal, si se ha cambiado. Si se confirma el borrador con datos erróneos o incompletos, la sanción podría ser de 150 euros.

A su vez, si la renta sale a devolver o está a cero y el contribuyente es el que informa del fallo, Hacienda ingresa la cantidad que corresponde, aunque la multa seguirá siendo de 100 euros. En cambio, si es la administración la que detecta que el borrador no se presentó, se ingresará el dinero a devolver, pero con una sanción de 200 euros.

¿Qué pasa si presento documentos falsos en la declaración?

Mientras que las deducciones sirven para que el resultado de la Renta sea favorable, si se comete un error, esto puede ser sancionador. Cuando la Agencia Tributaria considera que la infracción es grave, la sanción es del 15% de la cantidad recibida. Si se omiten datos importantes o se incluye información falsa, la multa es de 300 euros.

A su vez, usar facturas, justificantes o documentos falsos para que la declaración sea favorable en casos superiores a 3.000 euros implica una sanción de entre el 50 y el 100% del importe.

A ello se une que, si se utilizan métodos fraudulentos, la multa podría ser del 150%, dependiendo del perjuicio que se cause a Hacienda. Por ejemplo, los fraudes millonarios conllevan sanciones de 30.000 y, en casos muy graves, de más de 300.000 euros. Esto no es todo: es posible perder ayudas, subvenciones o sufrir la suspensión profesional.

¿Qué pasa si no utilizo el número de identificación fiscal?

No cumplir con las obligaciones del uso del número de identificación fiscal, otros números o códigos, se penaliza con sanciones de 150 euros si la infracción es leve, desde 1.000 euros si es grave, o con 30.000 si es muy grave.

¿Cuál es la multa por presentar la declaración fuera de plazo?

Hay que tener en cuenta que no todas las personas deben hacer la declaración pero, quienes no lo presentan en el periodo que ha estipulado la Agencia Tributaria, se arriesgan a sanciones.

Pese a ello, lo mejor es hacerla, incluso con retraso ya que, si se pasa el plazo, habrá que pagar un recargo con intereses que van desde el 5%, si se hace antes del requerimiento de la administración y el resultado es a pagar, el 10% -si han pasado tres meses desde el final de la campaña, el 15% -si han pasado de 6 a 12 meses- o el 20% -si han pasado más de 12 meses más los intereses de demora-. Si el resultado es a devolver, la multa es de 100 euros.