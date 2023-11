David Bisbal y el secreto de sus finanzas personales: "Es vital saber qué pasa con tu dinero"

Esta vez no se ha hecho viral por decir: "Cómo están los máquinas". David Bisbal vuelve a convertirse en tendencia en redes sociales gracias a una de sus más recientes entrevistas en las que ha hablado de dinero. El cantante de Almería ha participado en el podcast del mexicano Roberto MTZ donde ha hablado de finanzas personales y lo importante que es tener educación financiera, algo que se sorprende que no exista hoy en día en los colegios. El vídeo de la entrevista en el que Bisbal expone cómo le ha ayudado a él tener estos conocimientos ha generado numerosas interacciones y alabanzas entre aquellos que consideran que su discurso es de lo más apropiado.

"Si yo pudiese aconsejar algo a la juventud o a todas las personas, es algo que no tenemos en los colegios o los institutos: tener el conocimiento de tus propias finanzas personales", comienza a decir David Bisbal. Y asegura: "Puede parece aburrido, pero es vital que tú mismo sepas lo que pasa con lo que tú tienes. Yo a mis sobrinos de 20 años se lo digo, ojalá tuviera tu edad para empezar cuanto antes".

En su intervención sobre el dinero, el cantante explica: "Es una cuestión de educación, si no te educan interésate tú. El interés compuesto es la clave de todo esto. No hace falta tener un súper sueldo, es cuestión de guardar un poquito de eso que tienes para revalorizarlo a largo plazo. Es un consejo que le doy a mis sobrinos porque ojalá yo hubiese empezado a esa edad".

El consejo de David Bisbal sobre el dinero

La sinceridad de las palabras de David Bisbal no han dejado indiferente a nadie. No es habitual oír al cantante hablar de dinero y es por ello que sus palabras sobre cultura financiera han sorprendido a sus seguidores (y los que no lo son tanto). Empezar a ahorrar cuanto antes y destinar parte de los ingresos a ello es un consejo que, en su opinión, puede ayudar a los más jóvenes para formar su patrimonio a largo plazo.

La respuesta de David Bisbal en el podcast de Roberto MTZ ha ayudado además a abrir un debate en las redes sociales en el que muchos defienden que el cantante tiene razón y que se debe incluir clases de educación financiera en los colegios, sobre todo en las aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

¿Qué es el interés compuesto que nombra David Bisbal?

El interés compuesto es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. El dinero, en este caso, tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Sin embargo, en el caso del interés o capitalización simple, los rendimientos siempre se generan sobre el capital original.

El capital inicial va creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses.

va creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses. La tasa de interés se aplica sobre un capital que va cambiando.

se aplica sobre un capital que va cambiando. Los intereses aumentan en cada periodo.

¿Cuánto dinero puedo ganar con el interés compuesto?

La fórmula para calcular este tipo de interés puede resultar enrevesada, por lo que es preferible empezar con un ejemplo: Si se tienen 100 euros en una cuenta, a un interés del 10% anual, al cabo de un año se ingresarán en dicha cuenta 10 euros en intereses. De esta forma, el capital inicial pasaría de 100 euros a 110 euros. Al final del segundo año, los intereses generados serán 11 euros que es el resultado de aplicar el 10% sobre 110 euros. De este modo tendría el capital inicial más intereses del primer año y los intereses del segundo año, en total 121 euros… y así sucesivamente.