Díaz dice que el Gobierno ha destinado 11.600 millones a proteger a autónomos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el Gobierno ha destinado 11.600 millones de euros a proteger a 1,5 millones de autónomos, una ayuda que fue "bien recibida" porque les permitió "no tener que bajar la persiana". Díaz ha asegurado este miércoles que uno de cada dos autónomos ha percibido una prestación por cese de actividad en pandemia, en respuesta a una pregunta del diputado popular Diego Movellán durante la sesión del pleno del Congreso de los Diputados.

El diputado popular ha considerado que la reforma del régimen de autónomos (RETA) que negocia el Gobierno con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos es "un mordisco a la cartera, un sablazo fiscal" y ha pedido a la ministra que escuche a los autónomos y les proteja.

La ministra ha recordado que en la actualidad hay 3,34 millones de personas afiliadas al RETA, de las que 2,3 millones son personas físicas (400.000 de ellos con alguna persona contratada) y, en la parte superior, hay casi 1 millón de autónomos que forman parte de fórmulas societarias. "¿Cuándo hablan de proteger, a quién se refiere? ¿A los de arriba o a los de abajo? Nosotros, a la mayoría social de autónomos que son 2,3 millones", ha dejado claro la ministra.

Movellán ha recordado a la ministra que 521 autónomos han cerrado cada día de enero, 16.000 en solo un mes; seis de cada diez factura un 50 % menos que antes de la pandemia y el 70 % afirma no haberse recuperado a día de hoy. "Miles no saben cómo van a poder pagar los prestamos ICO y, mientras, la luz, el gas, el diésel y la cesta de la compra suben; cobrar las ayudas directas es misión imposible y los negocios están cerrando", ha dicho.

El diputado ha asegurado que el número de autónomos ha aumentado pero entre los mayores de 55 años, porque se apuntan al RETA "para intentar sobrevivir" y no pasar "los lunes al sol". Durante su intervención, la ministra le ha recordado a Movellán "aquel resbalón que tuvo" hace casi un año cuando aseguró que en Unidas Podemos "las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta", y le ha pedido que hable "de autónomos y autónomas" defendiendo así "la igualdad entre hombres y mujeres".

Posteriormente, él ha pedido a la ministra que defienda a los autónomos porque "están en juego más de cuatro millones de puestos de trabajo y no solo su cara en un cartel electoral", a lo que la ministra ha respondido que lo que hace el Gobierno "es la política y no lo que estamos viendo esta semana en el PP". "No están capacitados para gobernar, no dedican ni un minuto al día de su tiempo a preocuparse por los problemas de la ciudadanía", ha añadido.

40.000 expedientes por contrato irregular en el campo

En respuesta a otra pregunta, en este caso del diputado de VOX Ricardo Chamorro, la ministra ha asegurado que la Inspección de Trabajo abrió 61.000 expedientes en el campo por deficiencias en la contratación, de los que 40.000 eran irregulares. Así, ha recordado que, con la reforma laboral, en enero ya han aumentado un 147 % los contratos indefinidos en un sector que cuenta con un 54 % de temporalidad (25 puntos más que la media europea). "Confunden la estacionalidad con la precariedad", ha constatado la ministra.

Chamorro ha considerado que la reforma laboral es "una patraña" y una "hipocresía que se ha hecho de espaldas al campo" y ha criticado que suprima el contrato de obra o servicio determinado, reducido los periodos de encadenamiento y aumentado las sanciones y penalizaciones. "El trabajo temporal es la columna vertebral del empleo agrario", ha dejado claro Chamorro.