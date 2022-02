Arranca el proyecto político de Yolanda Díaz: en primavera recorrerá España

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado durante una entrevista en La noche en 24 H de TVE que se "lanza a las calles en primavera para iniciar la escucha democrática" en un proceso que se prolongará a lo largo de seis meses.

En respuesta a una pregunta durante su intervención la vicepresidenta segunda contestó a Xavier Fortes de TVE, que "te avanzo ya que en primavera me lanzo a un proyecto de escucha, voy a recorrer mi país (...) con una única vocación, que es la reducir esa brecha democrática que hay entre la ciudadanía y la política".

Señaló que "esto no supone" que vaya a ser candidata para las próximas elecciones sino que esta escucha le va a servir para cotejar “si lo que pienso se puede materializar”. La vicepresidenta se ha mostrado “ilusionada” con el objetivo, porque opina que “hay esperanza” y “un proyecto de país”, y ha reconocido que “claro que va a acabar eso (el proyecto) en un proceso electoral”, aunque a día de hoy insistió en que “no es candidata”.

Cuestionada sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está informado de esta iniciativa, Yolanda Díaz respondió que “el presidente conoce lo que hago, no solo como vicepresidenta” del Gobierno. Sobre la crisis por la que atraviesa actualmente el PP, Yolanda Días ha opinado que "creo que vienen tiempos complicados, la crisis es muy honda, no la van a solventar con un cambio de liderazgo ni mucho menos, no va de renovaciones"