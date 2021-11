Díaz garantiza que España aprobará la reforma laboral antes de final de año.

Tranquilidad en el Gobierno respecto a la aprobación de la reforma laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que España va a cumplir con los plazos marcados para la aprobación de la reforma laboral, que debe estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, como parte el compromiso del Gobierno con Bruselas para recibir los fondos europeos. "Estamos comprometidos con sacar adelante esta reforma y cumpliremos, como no puede ser de otra manera, con los tiempos. Ojalá sea lo antes posible", ha expresado la ministra en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de los sindicatos españoles y europeos.

No obstante, Díaz ha reconocido que se trata de una "negociación difícil" y, aunque no le gusta "agotar los tiempos", ha recordado que hay margen hasta el 28 de diciembre, fecha del último Consejo de Ministros. Con ese cronograma, todavía estaría a tiempo de su publicación en el BOE antes de fin de año, ya que entraría en vigor aunque posteriormente se ratificara el decreto en el Parlamento. Desde hace unas semanas, las reuniones de diálogo social sobre la reforma laboral pasaron a celebrarse dos días a la semana, los miércoles y los viernes. Díaz ha informado de que, esta semana, el encuentro del viernes pasa al martes.

Apoyo al sindicalismo europeo

La ministra de Trabajo ha mantenido este lunes un encuentro con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés), Luca Visentini, en el que también han participado el secretario confederal, Ludovic Voet, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo. Visentini ha expresado todo "el apoyo de la ETUC" al Gobierno español por esta reforma, que considera "fundamental" para toda la Unión Europea.

"Necesitamos tener un mercado laboral que sea justo, donde no haya desequilibrios, no haya precariedad, donde todo el mundo tenga derecho a un trabajo decente, un sueldo decente, con unas condiciones decentes", ha señalado el secretario general de ETUC. Además, también ha reconocido el papel de España en el impulso de distintas directivas europeas, como la de protección e inclusión social, el salario mínimo y la negociación colectiva, pero, en particular, por el reconocimiento de los trabajadores de plataformas como trabajadores "con contrato y protección social".

Visentini ha subrayado que la norma española es, hasta el momento, la más avanzada en este sentido y ha pedido que en la futura directiva también se consideren trabajadores de plataformas a empleados del sector de los cuidados, el turismo o la construcción y no solo a los 'riders'. El secretario general de ETUC se ha referido, también, a la consulta europea sobre la reforma de las reglas fiscales y ha insistido en poner fin a la austeridad para evitar volver "a la situación anterior".

IPC "coyuntural"

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, que subió un 0,4% en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 5,6%, dos décimas más que en octubre y su nivel más alto en 29 años. La ministra de Trabajo ha insistido en que se trata de una situación "puramente coyuntural", derivada del precio internacional del gas y de las emisiones de CO2. No obstante, ha asegurado que el Gobierno está "atento" porque ese incremento del IPC "está causando perjuicios en el ámbito productivo y poder adquisitivo de los trabajadores".

Por su parte, el secretario general de CCOO ha recalcado que la subida de los salarios en Espala no provocan la subida de precios, sino al contrario, son los sueldos de los trabajadores los que sufren ese repunte.

"No hay ningún riesgo de que la subida de los salarios provoque una espiral inflacionista (...) Si se quiere intervenir en la contención de los precios, hay que actuar sobre determinados mercados que son ineficaces al ahora de señalar los precios, principalmente el energético", ha manifestado Sordo. El secretario general de UGT ha coincido con la ministra en que el alza de la inflación es "claramente coyuntural" y ha recordado que España tiene "un problema endémico" con los salarios.