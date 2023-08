El Canal de Suez reanuda el tránsito tras recuperar el remolcador hundido

La Autoridad del canal de Suez informó hoy de que se ha reanudado desde esta madrugada el tránsito de los buques restantes que quedaron atascados tras la colisión de un remolcador con un petrolero que cruzaba esa vía marítima, que provocó el hundimiento de la locomotora y la desaparición de un miembro de su tripulación.

"Se reanuda el tránsito de los buques restantes del convoy en dirección norte a través de la circunvalación este del canal en el KM 51. Está previsto que la operación de recuperación del remolcador hundido comience tras el tránsito del último buque del convoy en dirección norte", indicó la autoridad marítima en un comunicado.

Hay un tripulante desaparecido

Anteriormente, el presidente y director general de la Autoridad del canal de Suez, Osama Rabie, afirmó en un comunicado que el equipo de salvamento marítimo "logró rescatar a seis de los miembros de la tripulación del remolcador hundido y han sido trasladados al hospital para llevar a cabo las revisiones necesarias, donde se informó de que todos se encontraban estables". Sin embargo, apuntó que hay un miembro de la tripulación que sigue "desaparecido, pero el proceso de búsqueda sigue en curso", sin dar más detalles.

El choque se produjo durante el tránsito del buque petrolero dentro del convoy del sur en la vía marítima, procedente de Singapur y rumbo a Estados Unidos, con el remolcador "Fahd", lo que provocó agujeros en el casco de la locomotora, la entrada de agua y luego su hundimiento.

Este es el sexto incidente de este tipo en lo que va de año y sucede dos meses después de que el petrolero "Seavigour" paralizara el tránsito en el canal tras sufrir un fallo mecánico por el que tuvo que ser reflotado.

Si bien no todos los sucesos de estas características llegaron a interrumpir el tránsito en el canal, esos incidentes recordaron la crisis vivida entre el 23 y el 29 de marzo de 2021, cuando el portacontenedores "Ever Given" bloqueó el paso marítimo con sus 400 metros de eslora y 18.000 contenedores a bordo, algo que provocó un enorme atasco por esta vía por la que pasa en torno al 10 % de las mercancías del mundo. La vía es una de las principales fuentes de ingresos de Egipto y, en 2022, registró casi 8.000 millones de dólares.