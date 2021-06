El precio de la luz baja por segundo día, pero sigue por encima de los 92 euros

El precio medio de la luz en el mercado mayorista caerá este viernes por segundo día consecutivo, con un descenso del 1% con respecto a ayer, aunque se mantendrá por encima de la cota de los 92 euros por megavatio hora (MWh). En concreto, el 'pool' eléctrico registrará hoy un precio medio de 92,67 euros por MWh, alejándose así de los 94,63 euros por MWh del pasado miércoles, que fue el mayor precio en lo que va de junio y tercero más alto de la historia, según datos de OMIE, el operador del mercado eléctrico, recogidos por Europa Press.

No obstante, el dato para este viernes reafirma la tendencia alcista en el mercado mayorista eléctrico español en junio -mes en el que además ha entrado en vigor la nueva estructura de tramos horarios-, que en lo que va de semana se ha instalado por encima de los 90 euros por MWh. De hecho, de los 10 días más caros en el 'pool' desde 1998, cuatro de ellos se han registrado en este año. El máximo histórico fue el 11 de enero de 2002, cuando el precio medio diario fue de 103,76 euros por MWh.

El precio máximo en el mercado mayorista de la electricidad para este viernes se dará de las 09.00 horas a las 10.00 horas, con 100,2 euros por MWh, mientras que el mínimo será de 17.00 a 18.00 horas, con 86 euros por MWh. El incremento en el precio de la electricidad en lo que va de mes se basa principalmente en el aumento en los precios del gas y de los derechos de CO2, que en lo que va de junio superan los 51 euros por tonelada, duplicando su valor de hace un año.

Este encarecimiento de la producción de los ciclos combinados por los derechos de CO2, unido a una menor aportación de las renovables y la nuclear -con algunas plantas en mantenimiento-, junto al incremento de la demanda por las altas temperaturas, lleva a esa espiral alcista en el precio, señalaron a Europa Press en fuentes del sector. El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y algo más del 21% a los impuestos.

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía. El alto precio de la electricidad en lo que va de junio se produce en un mes en el que ha tenido lugar también la entrada en vigor del nuevo esquema por periodos horarios. Así, los precios de los peajes y cargos son diferentes entre los periodos horarios, tanto de potencia como de energía.

En el caso de la potencia de lunes a viernes en los días laborables, la 'valle' irá de las 00.00 horas a las 07.00 horas, mientras que la 'punta' será de 08.00 horas a las 24.00 horas. En el caso de los fines de semana y festivos, el término potencia será 'valle' todo el día.

En lo que se refiere al consumo, se fijan tres tramos horarios: 'punta', 'llano' y 'valle'. El periodo 'punta', en el que el coste de los peajes y los cargos es más alto, está comprendido entre las 10.00 y las 14.00 horas y las 18.00 y 22.00 horas; el tramo 'llano', con un coste intermedio, se sitúa entre las 08.00 y las 10.00 horas, las 14.00 y las 18.00 horas y entre las 22.00 y 00.00 horas; y la tarifa 'valle', la más barata de las tres, abarca entre la medianoche y las ocho de la mañana y se aplicará durante todas las horas de los fines de semana y festivos.

Un 45% más caro el recibo en lo que va de junio

Según datos de Facua-Consumidores en Acción, el recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 45,4% en la primera quincena de junio. Según estimaciones de la asociación sobre la evolución de la tarifa regulada (PVPC), si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 15 de junio, el recibo del usuario medio sufriría una subida interanual de 27,53 euros y se situaría en 88,11 euros (impuestos incluidos). De esta manera, junio apunta a la segunda factura más cara de toda la historia, teniendo por delante sólo los 88,66 euros del primer trimestre de 2012.

Rebaja temporal de la fiscalidad para abaratar la factura

Esta semana, la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anticipó que "probablemente" el Gobierno rebaje de forma temporal la fiscalidad aplicada a la electricidad, suspendiendo alguno de sus impuestos, para rebajar la factura, en línea con lo realizado en otras ocasiones.

Al poco de llegar al Gobierno, en 2018, Ribera decidió suspender la aplicación del Impuesto sobre la generación de la electricidad del 7% que pagan las empresas para fomentar una rebaja de la factura en unas fechas en las que se produjo una escalada de precios. "No es descartable que haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de unos elementos fiscales con carácter excepcional y provisional", señaló Ribera, sin mencionar concretamente ningún tipo impositivo.

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, señaló ayer que el Ejecutivo estudia una reducción "posible, hipotética" del 21% al 10% del IVA en el precio de la luz, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió no "especular" sobre la fiscalidad de la factura eléctrica. "Con este tipo de cuestiones no me gusta especular, es el Ministerio de Hacienda el que está trabajando y el que sabe qué propuesta se puede poner encima de la mesa", afirmó Montero al ser preguntada por las declaraciones de Garzón sobre la rebaja del IVA.

100 millones más para las compensaciones a la industria

Esta misma semana la vicepresidenta cuarta también ha avanzado que en las próximas semanas el Ejecutivo aumentará el crédito presupuestario previsto para compensar a la industria por el incremento de los costes de CO2 en unos 100 millones de euros.