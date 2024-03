Alerta sanitaria

Bruselas deja a España tomar las medidas por la Hepatitis A en fresas de Marruecos

La Comisión Europea deja en manos del Ejecutivo español el decidir si toma o no medidas tras la detección de Hepatitis A en fresas importadas desde Marruecos, producto que no se llegó a vender y no entraña "riesgo grave".