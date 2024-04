Alerta alimentaria: retiran este chocolate vendido en España porque afecta a personas alérgicas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta alimentaria en España que afecta a las personas alérgicas. Según el comunicado emitido, este famoso chocolate a la taza que se vende en los supermercados incluye alérgenos en su composición que no quedan reflejados en la etiqueta del producto. De esta forma, si se consume, las personas alérgicas pueden sufrir una complicación de salud.

Según la información de la que se dispone en este momento, este chocolate a la taza solo se ha distribuido en los supermercados de algunas regiones del país: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón. Sin embargo, en la alerta remitida por Aesan no se descarta que haya podido llegar a las estanterías de las tiendas de otras comunidades autónomas. Por este motivo, se indica a los consumidores que presten atención a los envases de chocolate a la taza de la marca Andreu que tengan en sus casas para comprobar, antes de consumir, si es uno de los afectados.

¿Qué chocolate a la taza han retirado del supermercado?

El producto en concreto se trata de 'Chocolate familiar a la taza' de la marca Andreu, presentado en bíster de cinco unidades de 50 gramos cada una, con el código de barras: 8428497100034. De momento, se han retirado 11 lotes afectados por el mal etiquetado en su composición.

Si tienes en tu despensa este chocolate afectado por la alerta sanitaria, debes saber que no existe ningún tipo de riesgo de salud si no tienes alergia al componente no detallado. Sin embargo, si eres alérgico o intolerante a la proteína de la leche se recomienda no ingerir en ningún caso este producto.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a las proteínas de la leche: Presencia de proteínas de la leche en chocolate a la taza.

📌 https://t.co/0wiRN0CNbE pic.twitter.com/fuJGiAzuyW — AESAN (@AESAN_gob_es) April 15, 2024

Otros chocolates retirados

Hace solo unos días otra alerta sanitaria afectaba a un chocolate negro vendido en Mercadona. El dulce de la marca Hacendado tenía la presencia de un "cuerpo extraño" en una tableta.

El lote I23325M1 afectado, vendido en unidades de 200 gramos y que caduca el 31 de mayo de 2025, contenía trozos de plástico. Por lo tanto, se recomienda a las personas que hayan comprado el producto que se abstengan de consumirlo. Además, desde Aesan se indicaba que los afectados podían devolver la tabletas en las tiendas de Mercadona más cercanas.