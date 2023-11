El embajador de Corea del Sur en España apoya a Busan como sede de la Expo 2030

La Samsung Store Experience Callao de El Corte Inglés ha acogido hoy una jornada de apoyo a la candidatura de la ciudad coreana de Busan como sede de la Expo Universal 2030. El acto ha contado con la presencia del embajador de la República de Corea (Corea del Sur) en España, Bahk Sahnghoon, que una vez más ha mostrado su apoyo y apuesta por la segunda ciudad más grande de Corea, a la espera de la decisión final que se conocerá a finales de noviembre en París.

A lo largo de toda la jornada se han celebrado diversos actos para dar a conocer Busan y la cultura coreana. Su música, su arte y tradiciones, han estado presentes durante la jornada tanto en el espacio físico que Samsung dispone en este destacado enclave de la Plaza de Callao, así como en la pantalla gigante exterior en la que se han proyectado imágenes y vídeos con la candidatura de Busan.

Además, la artista española de pop Lucy Paradise, gran amante de la cultura coreana, ha interpretado algunos de sus canciones más conocidas. Paradise lleva años versionando temas nacionales e internacionales de gran relevancia en coreano, así como reinterpretando en español algunas de las canciones más famosas de grandes bandas coreanas de K-Pop.

Bajo el lema ‘Transformar el mundo y navegar hacia un futuro mejor’, Busan se ha postulado como la candidata ideal para la Expo Mundial 2030. El principal puerto del país está avalado por su gran experiencia como polo de innovación y su compromiso con la sostenibilidad. Además, Busan tiene como objetivo convertirse en un “hub” de soluciones a los principales retos que desafían a la humanidad. Desde las bases de las ‘3W’: well developed, well placed y well experienced, Busan ha exhibido sus fortalezas en esta jornada, en la que el público que transita por el área más popular de Madrid ha podido conocer un poco mejor algunos aspectos del proyecto.

Corea ha presentado la candidatura de Busan con sorprendentes ejemplos que ponen de manifiesto su apuesta por la innovación. Uno de los más destacados es Oceanix Busan, un prototipo de ciudad flotante que se adapta al nivel del mar para albergar refugiados climáticos.

El objetivo es que esta urbe esté lista antes de 2030, para estudiar qué tecnologías podrían extrapolarse a otras áreas costeras vulnerables al incremento del nivel del mar, con escasez de recursos. Para abordar retos fundamentales, como la sostenibilidad, Busan cuenta con el apoyo de compañías como Samsung que apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías y productos innovadores como herramientas para abordar estos retos.

Esta jornada celebrada hoy en el Samsung Experience Store de El Corte Inglés de Callao, supone una nueva muestra de apoyo de la compañía coreana a Busan, a falta de menos de un mes para que se conozca la decisión final sobre la candidatura que comunicará la Asamblea General de la Oficina Internacional de Exposiciones, reunida a finales de este mes de noviembre en París.