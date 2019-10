Errejón propone blindar las pensiones en la Constitución para evitar su uso político

Garantizar el futuro de las pensiones incluyéndolas en la Constitución. Esta es la propuesta de Íñigo Errejón dentro del debate permanente de la financiación de las pagas de los jubilados. Según el líder de Más País, blindarlas en el texto constitucional serviría para asegurar "un derecho" y facilitar que quienes se retiren del mercado laboral tengan asegurada su pensión que siempre suba "al menos lo mismo que los precios". Lo que, como ha expuesto, serviría para evitar que se utilizasen como una "arma política" en campañas electorales como la del 10 de noviembre.

En una entrevista en Telecinco, el jefe de filas de Más País ha apuntado que salvar las pensiones solo será posible si al blindaje constitucional se le suman otras medidas que aseguren su viabilidad. En concreto, ha citado dos de las que su partido prevé hacer bandera. La primera sería complementar la caja de la Seguridad Social con los Presupuestos Generales del Estado, supuesto en el que coincide con Pedro Sánchez. La otra es abordar el mercado laboral para "reducir la precariedad de los nietos", que son los que cotizan para que se puedan abonar las pagas.

Errejón pone de esta manera a las pensiones en el centro de su propuesta económica. Un plan que presentará en su programa electoral, y en el que ha vuelto a insistir en que incluirá medidas pensadas en abordar la adaptación del país a la economía digital y otro paquete que estará volcado en afrontar la Transición Ecológica de la que quiere hacer bandera. Y es que es la primera vez que el politólogo sitúa la fiscalidad 'verde' que defenderá en la campaña a la altura de otra cuestión, en este caso la que vincula economía y tecnología.

Otra mención importante que ha hecho en la parte económica de la entrevista tiene que ver con la estructura fiscal del Estado. Según el líder de Más País, esta necesita una reforma para adaptarla a los tiempos actuales. A esto suma centrar los esfuerzos en acabar con la precariedad antes mencionada, para evitar que "la gente no se tenga que preocupar de que suben los precios o de qué será de sus mayores el día de mañana". Y es que, como ha incidido, la situación transitoria con gobierno en funciones "golpea más a las familias trabajadoras y a la clase media".

Es en esta cuestión en la que se ha mostrado especialmente beligerante con PSOE y Unidas Podemos, a los que ha acusado de pecar de "soberbia" y no haber demostrado más "capacidad de acuerdo". "Todos las personas llegan a acuerdos con gente con la que piensa diferente, ¿por qué en la política no se puede hacer lo mismo?", ha señalado.

Sobre la idoneidad de su candidatura en el momento actual, ha defendido que Más País se presenta al 10-N por la necesidad de que hay aun resultado "distinto". Uno que, según ha vaticinado, dará una "mayoría progresista" que debe ponerse de acuerdo. Este argumento le ha servido para responder a la pregunta sobre la polémica tras la dimisión de Clara Serra, de la que ha dicho que solo tiene "buenas palabras para ella". Punto en el que también ha rechazado responder a las críticas del exfundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que le ha acusado de empezar a "tener cadáveres". Para Errejón, responder al que fuera su profesor y compañero de partido "sería ser parte del problema, y no de la solución", dado que no quiere zambullirse "en una piscina de bolas de los insultos que marca la política española".

En cuanto a los posibles vínculos independentistas de Juan Antonio Geraldes, su número 1 por Barcelona, ha señalado que compartió candidatura en Sant Boi con la CUP y otras agrupaciones soberanistas por el contexto municipalista "que ponía los objetivos sociales por delante". "Si no pusiera los objetivos del país por delante, no podría ser mi candidato", ha apuntado.

El líder de Más País ha explicado que no tiene "ningún rubor con España" por haber elegido ese nombre para su marca y no otra con el nombre del país. "Pongo los aparatos de mi partido al servicio de España. De eso no hay duda", ha afirmado, para añadir posteriormente que, aunque su generación no tiene ningún rubor con el concepto "España", sí considera que "la derecha tiene que dejar de creer que el país es suyo". Además, ha revelado que Manuela Carmena sigue "a mi lado" y que es su "principal referente político" aunque no vaya en las listas. También ha descartado que la exalcaldesa de Madrid ocupe un ministerio en un futuro Gobierno de coalición. "Sería una magnífica ministra, pero no creo que esté en sus planes", ha señalado.