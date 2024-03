Errores comunes en la inversión inmobiliaria

Hacer una inversión inmobiliaria implica tener en cuenta diferentes factores, y es habitual que se produzcan errores como no hacer un buen estudio de mercado antes de comprar, confiar en intermediarios o no usar adecuadamente el apalancamiento.

No hacer un buen estudio de mercado

Cuando se va a adquirir un inmueble se comete habitualmente el error de pensar en él como si se tratase de una vivienda para utilizar como residencia principal, ya que no se debe afrontar de la misma manera con la que se busca una vivienda de inversión, puesto que no se buscan las mismas cosas ni se hace el mismo desembolso económico.

Es fundamental, en cualquier caso, que siempre se realice un buen estudio de mercado, lo que significa que no hay que quedarse con la primera que te gusta, sino que hay que analizar la zona muy bien si va a ser destinada al alquiler. Además, en el edificio no solo hay que fijarse en la buena estructura, sino también en quiénes residen en él y en otros elementos que pueden resultar claves para tomar una buena decisión de inversión.

Es importante siempre tomar las decisiones de forma racional, sobre todo en el caso de las inversiones inmobiliarias, y si no te salen los números para poder afrontar la adquisición de una vivienda, lo mejor es pasar a otra operación y no lanzarte a una inversión que no te genere ninguna rentabilidad.

Confiar demasiado en los intermediarios

Otro error habitual es confiar demasiado en los intermediarios, ya que es habitual dejarse llevar por aquellas personas que consiguen transmitirnos confianza y que hablan bien y con soltura del tema. Sin embargo, tanto en el mundo inmobiliario como en otros ámbitos, es posible encontrarse con personas deshonestas, por lo que no se puede depositar toda la confianza en ellos.

Esto se debe a que los intereses son opuestos, puesto que, si uno gana más, el otro gana menos. Un agente inmobiliario puede tener prisa por vender un inmueble, y esto puede hacer que prefiera evitar los puntos negativos de la vivienda. Así pues, es importante tener sentido común, criterio propio y tomar las decisiones que mejor te convengan tras haber analizado de forma objetiva todos los elementos.

No usar adecuadamente el apalancamiento

El tercer error es no usar correctamente el apalancamiento, es decir, usar el dinero de los demás para poder realizar operaciones de inversión. En este caso se trata de adquirir una vivienda o realizar inversión inmobiliaria poniendo de nuestro dinero, pero también solicitando financiación bancaria.

De esta manera, en este caso somos responsables de poner una parte del dinero, pero el resto lo pone el banco, que habitualmente cubre un porcentaje muy importante del precio de compra. Luego las cuotas no se deben devolver a través del dinero que generamos de nuestros ingresos activos del trabajo, sino a través del dinero generado gracias a los alquileres del inquilino. De esta manera, si se hacen las cosas bien, se conseguirá que la operación se autofinancie y no tengamos que poner dinero adicional, consiguiendo así que se generen flujos de caja positivos todos los meses.

No obstante, para conseguirlo es muy importante calcular bien cuánto se va a poder cobrar de alquiler, así como el dinero que habrá que gastar en los gastos de la comunidad, del IBI, de seguros y el resto de gastos asociados.