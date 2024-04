Estos son los errores en la declaración de la Renta con multas de hasta 30.000 euros

Realizar la declaración de la Renta, un trámite que comenzó el 3 de abril y que se extiende hasta el 1 de julio, puede ser un ejercicio complicado para algunos contribuyentes en España, por lo que en medio de esta campaña fiscal, Hacienda ha decidido avisar sobre los posibles errores a cometer para evitar las sanciones económicas. Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria no contempla el “derecho al error”, los ciudadanos deben estar atentos en la presentación del IRPF si no quieren ser multados.

En concreto, las sanciones pueden venir por entregar la declaración fuera de plazo. En caso de que el resultado sea a pagar, la multa estará entre el 50% y el 150% de la cifra que se debía desembolsar. Si la entrega se hace antes de que Hacienda detecte su falta, se aplican recargos de hasta el 20%, según el tiempo que haya transcurrido fuera de plazo. Por otro lado, si el resultado sale a devolver, la sanción si se avisa al organismo será de 100 euros, mientras que si lo detecta antes Hacienda, será de 200 euros.

Por otro lado, la Agencia Tributaria también sancionará a aquellos que no incluyan todos los ingresos en la declaración. Si lo no declarado es inferior a 3.000 euros, la multa será del 50% de la cantidad, es decir, por debajo de los 1.500 euros. Si la cifra no declarada es superior, la sanción estará entre el 50% y el 100% de la cantidad, por ejemplo, si son 10.000 euros, la multa se situará entre los 5.000 euros y los 10.000. En función de la gravedad de la situación, la sanción podría ascender hasta el 150% de la cantidad.

Multas de Hacienda por presentar documentación falsa

Las multas también pueden venir por presentar documentación falsa y podrían implicar el pago de hasta el 150% del importe del que el contribuyente se ha beneficiado por los documentos erróneos.

Por último, Hacienda prevé una sanción de hasta 30.000 euros en caso de una infracción muy grave en la que no se haya indicado el Número de Identificación Fiscal (NIF). Aunque, en las leves la multa es de 150 euros y en las graves del 5% de la cifra, siempre que sea superior a 1.000 euros.

La cantidad a la que se afrontará el ciudadano será menor cuanto antes se traslade el error cometido, por lo que lo preferible será avisar a la Agencia Tributaria en cuanto se observe una equivocación y así paliar las consecuencias.

Generalmente, en caso de que el fallo perjudique al contribuyente no se enfrentará a una sanción económica, sin embargo, también deberá realizar una declaración complementaria para rectificar el error, desde el apartado “Modificar una declaración presentada”.