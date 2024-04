El enfado del influencer Buerbaum abre el debate sobre la recaudación de Hacienda.

En plena campaña de declaración de la Renta el influencer Pedro Buerbaum ha publicado un vídeo en su Instagram mostrando su enfado con la recaudación de la Hacienda Pública Española. "Esto es una vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar [...] ¿Voy a estar trabajando para qué? ¿Para que venga un ente externo que no me aporta nada y solo me pone dificultades y me quite más de la mitad de lo que genero?", ha reprochado el influencer.

Ante esta posición contraria a la política de impuestos en España, algunas figuras como el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Inurrieta, han respondido. En concreto, Inurrieta ha aprovechado su participación en el programa laSexta Xplica para indicar que “lo que paga un autónomo no es ni mucho menos un 50%. En España, apenas paga el 50% muy poca gente".

"Sinceramente, hay que decir que sorprende que gente que, supuestamente, tiene formación diga estas cosas. Yo creo que en España hay una serie de elementos mínimos de conocimiento por parte de personas que tienen responsabilidad pública", ha reprochado el economista.

La sindicalista Afra Blanco también ha criticado al influencer y ha señalado que "aquellas personas que cobran el salario mínimo están exentas e incluso algunas de las nóminas que circulan por Madrid de 400.000 euros anuales ni siquiera contribuyen con un 40%".

¿Cuántos impuestos paga un influencer?

España se sitúa entre los países con más influencers de Europa. Estos creadores de contenido tributan como autónomos. Es decir, si las ganancias de un influencer no superan los 12.500 euros, la tributación será del 19% de IRPF, al igual que el resto de autónomos, e irá subiendo en función del tramo en el que se encuentre según lo que cobre.

En caso de que cree una Sociedad Anónima, el impuesto alcanzará el 25%. Pero, si se trata de una Sociedad Limitada esta retención baja hasta el 15% de IRPF.

Además de esto, como autónomo se debe tributar por el IVA de la actividad. Por lo que se tendrá que rellenar el modelo 303 de IVA cada tres meses y el modelo 390 de IVA anual.