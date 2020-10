Dos de cada tres españoles rechazan la subida de impuestos del Gobierno

El Gobierno no cuenta con el respaldo de los ciudadanos para llevar a cabo la subida de impuestos que prevé incluir en los próximos Presupuestos Generales. En concreto, dos de cada tres españoles no están a favor de estos planes, que por ahora no han concretado a qué tributos afectaría. No obstante, para determinados productos o servicios esta opinión difiere y hay mayoría, de cerca del 70%, a favor de una subida de la imposición al tabaco y al alcohol, según el polibarómetro de DYM para Henneo/La Información.

El rechazo a la subida fiscal también es claro entre los propios votantes socialistas, con solo un 36,9% que se declara favorable. En ese sentido, hay división entre los votantes del Gobierno de coalición, ya que entre los encuestados que en las últimas elecciones votaron a Unidas Podemos sí hay mayoría a favor (50,3%). Respecto al resto de partidos, entre los votantes de Ciudadanos se encuentra el porcentaje más bajo de apoyo, poco más del 11%, seguido de los de Vox, casi el 12%, y del PP (19,3%).

Además, el sondeo revela que los hombres están más a favor que las mujeres de subir los impuestos, con una diferencia de casi ocho puntos. Entre los grupos de edad, los más jóvenes, de entre 18 y 35 años, representan el mayor porcentaje favorable, aunque en ningún caso se supera el 27%. Por el contrario, las personas entre 36 y 45 años, las que menos a favor se muestran, solo el 16,7%.

No obstante, los encuestados discriminan entre los productos o servicios que se vayan a gravar. Respecto a la subida del IVA del gasoil, sanidad privada y educación privada existe un rechazo mayoritario, 76,6%, 66,3% y 59,7% respectivamente.

Por el contrario, el apoyo a la subida del IVA al tabaco y al alcohol sí es mayoritario, 68,8% y 67,5%, respectivamente. La excepción son los votantes de Vox, entre quienes el apoyo a gravar estos productos tampoco alcanza el 50%. En el caso de los impuestos a los envases de plásticos, la mayoría también se muestra de acuerdo en incrementarlos, aunque con un porcentaje menor (57,8%), habiendo mayor división de opiniones en el caso de las bebidas azucaradas.

Estimación de voto

Respecto a la estimación de voto, el PSOE volvería a ganar las elecciones con un 25%, seguido muy de cerca por el PP, que sube ligeramente (24,5%) y continúa su ascenso en comparación con los comicios del 10-N. También sube Vox, que respecto a septiembre avanza casi tres puntos y supera incluso el resultado de las últimas elecciones. Por el contrario, bajan Unidas Podemos y Ciudadanos. En comparación con el 10-N, el Gobierno de coalición, PSOE y UP, es el principal perjudicado porque el resto de partidos lograrían mejorar, aunque fuera ligeramente.

El incremento de PP y Vox responde, en parte, a la fidelidad en el voto. El partido que lidera Santiago Abascal cuenta con el mayor porcentaje (89,5%) de votantes al partido el pasado 10-N que volverían a votar en unas elecciones generales, con una amplia diferencia respecto al PP (77,8%). Ciudadanos y UP son quienes cuentan con menor tasa de fidelidad (o de descontentos).

Además, el sondeo de DYM evidencia que todos los partidos, a excepción de Vox, han perdido en octubre fidelidad de voto. PP y PSOE han perdido tres puntos, Ciudadanos cuatro y UP, el que más cae, ha perdido ocho puntos respecto al último barómetro de septiembre.

Los votantes del PP respaldan el 'no' de Casado a Abascal

Por otra parte, casi la mitad de los españoles (46,3%) afirman que la moción de censura de Vox contra el Gobierno ha sido negativa para la situación política española y un 15% señalan que ha sido positiva, frente al 35% que se muestra indiferente. El PSOE es el partido que se percibe como beneficiado por un mayor número de entrevistados, seguido del PP (32,4%). En el lado contrario, solo un 20,9% opina que la moción ha sido beneficiosa para Vox.

El 'portazo' del PP a Vox en la moción es apoyado por el 63,15% de los españoles, frente al 12,6% que opina que debería haber votado 'si'. Entre los votantes del PP, el 65,9% están de acuerdo con votar con 'no' y solamente un 10,6% considera que debería haber votado 'si'

Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Pablo Casado son los líderes que más visibilidad han tenido en la moción de censura. Pablo Iglesias (61,9%) tiene algo menos de recuerdo, pero aún por encima de Inés Arrimadas (40,1%). A Ignacio Garriga, el político de Vox responsable de presentar y defender la moción, apenas le recuerda un 23,6%. La líder de Ciudadanos, pese a ser la menos recordada, es la más valorada entre los participantes del sondeo con una calificación de un 4,6. Ninguno de los líderes políticos aprueban en la valoración de su intervención. Pablo Casado obtiene un 4,5, seguido de Pedro Sánchez (4,1), Pablo Iglesias (3,1) y Santiaga Abascal (2,8). No obstante, Abascal es el líder mejor valorado entre sus votantes, que le califican con un 7,8.