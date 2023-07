"Vamos a establecer precios de referencia para el alquiler del 30% de la renta media"

Carlos Martín Urriza dirige el gabinete económico de CCOO desde hace diez años, sindicato en el que ha desempeñado su carrera laboral durante más de tres décadas. El economista ha formado parte del grupo de expertos configurado por Yolanda Díaz para elevar el SMI hasta el 60% del salario medio, de acuerdo con la pauta de la Carta Social Europea. Tras ocupar un puesto simbólico en las listas de Más Madrid en las últimas elecciones autonómicas, se incorpora al equipo de Sumar en un puesto de salida, el número seis en la candidatura al Congreso de los Diputados por Madrid. Martín Urriza recibe a La Información en la sede de la plataforma, en el centro de la capital, donde se muestra crítico con la subida de tipos del BCE y apuesta por la política de Vivienda como palanca para cambiar el modelo económico del país.

Cerró la lista de Mónica García en el 28-M, ¿qué le ha llevado a unirse al proyecto de Yolanda Díaz?

Las credenciales impresionantes de Yolanda y de su equipo. Llevo 30 años en el gabinete económico de CCOO y durante ellos fundamentalmente he visto caer las condiciones del mercado de trabajo, con algún pequeño altibajo, hasta que llegó este Gobierno y Yolanda, con el equipo más profesional que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, ha conseguido cosas impredecibles. Tenemos la tasa de temporalidad homologada con Europa, los 'think tanks' conservadores advertían de que si normalizábamos el SMI se iba a producir una sangría de despidos y no ha ocurrido, además se consiguió navegar la pandemia para que tampoco sucediera ahí. ¿Quién le puede decir que no a una persona que te propone en un puesto de salida con estas credenciales?

Irrumpieron en campaña con la herencia universal de 20.000 euros que ha generado fuertes críticas dentro de la izquierda, ¿esperaban esta reacción?

Estos cambios a veces suenan disruptivos, pero la herencia universal lleva en el pensamiento político y económico desde finales del SXVIII, no es una novedad, puede serlo llevarlo a la práctica de manera tan general como se plantea. Pero hemos tenido pruebas piloto, en el Reino Unido las personas sin recursos hacían un uso muy eficiente de ese dinero. En España esos 20.000 euros también serían muy productivos, se va a sacar de las grandes empresas que aportan muy poco al erario público en relación con sus beneficios, como las inmobiliarias, las constructoras o las grandes fortunas, que muchas veces lo tienen aparcado en la economía financiera o en paraísos fiscales, para traerlo a la economía real. Al tiempo que se ataja la desigualdad intergeneracional sobre la riqueza, que es mucho mayor que en términos de renta. Yo creo que resuelve muchos elementos y las críticas que se han hecho me parecen poco sólidas.

La ayuda a las hipotecas ha recibido críticas similares por no vincularse a la renta, incluso por parte de Nadia Calviño, que la considera una transferencia a los bancos.

En vivienda llevamos todo un paquete de medidas, esto es un bono de emergencia para los hogares hipotecados que sufren una doble inflación, la de la cesta de la compra más la de la subida de tipos de interés. Era necesaria una intervención de este tipo, un pago único que son 1.000 euros para aliviar la situación, es un apoyo parcial hasta que se desplieguen las medidas estructurales. Respecto a la crítica de Calviño, nuestra medida está acotada por renta al ser para hogares hipotecados en los últimos diez años, porque es en los que más pesan los intereses y amortizas menos capital y luego solo para viviendas que cuesten hasta 300.000 euros que son las viviendas que se compra la clase media, los ricos no se compran viviendas ese precio como primera vivienda.

También han planteado la portabilidad de las hipotecas de tipo variable a fijo, ¿cómo funcionaría?

Lo sufrimos con la telefonía móvil, no podías cambiarte de compañía a otras ofertas más baratas. Los grandes bancos han hecho lo mismo, con la subida de tipos, la gente ha querido pasarse de variable a fijo, pero han retirado estos productos. El BCE va a seguir subiendo los tipos, no sabemos hasta donde, por lo que queremos que los bancos publiquen en la web de la CNMC sus ofertas a tipo fijo y variable con los perfiles de riesgo asociados, de manera que si cumples el perfil el banco no se pueda negar y si lo hacen, que sea razonado y exista la posibilidad de reclamar a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se ha quedado en el Senado y sería una de las primeras cosas que aprobaríamos. La familia no es el órgano social pensado para gestionar riesgos en una economía, son los bancos, queremos hipotecas a tipos fijos del 1,5% o 2% para que los bancos vean que el ladrillo no da dinero y miren a la economía del futuro.

"Hay que sacarle todo el partido a la Ley de Vivienda, si la comunidad autónoma no lo hace, pasado un tiempo, el Estado debe definir las zonas tensionadas"

Se han marcado el objetivo de construir dos millones de viviendas en diez años y llevan diferentes propuestas para controlar el precio del alquiler, ¿se ha quedado corta la Ley de Vivienda?

Queremos construir este parque, que se autofinanciaría solo en el medio plazo a través de alquileres sociales, para dar respuesta al problema habitacional de los jóvenes y porque, además, conseguiría regular los precios de la vivienda, tanto del alquiler como de la propiedad. Mientras tanto, pensamos que hay que sacarle todo el partido a la Ley de Vivienda, si la comunidad autónoma no lo hace definiendo zonas tensionadas, pasado un tiempo razonable, que sea el Estado el que lo determine. Proponemos una intervención de tipo fiscal que consistiría en establecer precios de referencia en las zonas tensionadas del 30% de la renta de los hogares que alquilan ahí. El propietario de la vivienda puede poner el precio que quiera, pero si supera esa referencia pierde la bonificación del 40% en el IRPF, lo mismo haremos con los fondos y el Impuesto de Sociedades. Además, queremos regular los alquileres turísticos, por habitaciones y de temporada.

También plantean movilizar vivienda vacía a través de un alquiler seguro.

Hay casi cuatro millones de viviendas vacías en el censo publicado por el INE, más de 90.000 están en Barcelona, 76.000 en Madrid, vamos a movilizar el parque de viviendas a través de un mecanismo por el que los particulares cedan su vivienda por 10 o 20 años a las agencias de gestión locales o regionales, de manera que puedan recuperarla en una serie de circunstancias. Lo llamamos alquiler seguro porque el casero es el Estado, si se necesita rehabilitar una vivienda se va a hacer, el propietario pagaría una parte que se restaría de las mensualidades. Hay mucha gente que ha ahorrado de esa manera, que tiene una vivienda vacía y que no se quiere meter en el lío de alquilarla, esta es una solución.

El precio de los alimentos también afecta a estos hogares, desde Unidas Podemos han sido muy críticos con las rebajas al IVA y han propuesto una cesta de la compra asequible, ¿acabarían con estas rebajas en el caso de volver a estar en la Moncloa?

En principio las vamos a mantener hasta que consigamos que haya una cesta de la compra variada, de calidad y a un precio asequible. Si los españoles y españolas depositan su confianza en nosotros, lo primero que vamos a pedir es reunirnos con el sector. Ya lo intentó Yolanda, pero no tuvo el apoyo de Planas (Ministro de Agricultura) para hacer lo que Macron en Francia. También tomamos su referencia respecto al observatorio de los márgenes empresariales. Hay dos formas de trasladar la inflación, la salvaje y la civilizada, la primera es a través del mercado, quien tiene poder traslada todos los costes a precio y la segunda es repartiendo el coste entre los márgenes empresariales y la moderación de los salarios, como ha hecho Japón. En España, han sido las empresas las que han trasladado todos sus costes a precio y las familias las que han asumido esa pérdida de poder de compra.

Carlos Martín Urriza, antes de la entrevista. José González

¿Por eso queréis subir el Salario Mínimo por encima del IPC?

Efectivamente, nuestra propuesta va más allá de la del PSOE, nosotros no solo queremos seguir el mandato de la Carta Social Europea, que es situar el SMI hasta el 60% del salario medio en términos netos, sino que nosotros vamos a apostar porque se gane poder de compra en los salarios más bajos.

También apostáis por aplicar esta subida a las pensiones mínimas y no contributivas, ¿cómo valoráis la propuesta del PP que sigue el modelo de la mochila austriaca? ¿Puede mermar las pensiones públicas en el medio plazo?

Cuando lees el programa del Partido Popular es un programa, esquemático, yo lo leo y me asusto. Es más, han tenido que recurrir al fondo de armario para sacar la mochila. Este modelo consiste en dotar al trabajador de la indemnización por despido antes de que el despido se produzca, yo creo que Feijóo no sabe de lo que habla, los empresarios han estado en contra de la mochila austriaca siempre que se ha planteado. Es un modelo del pasado, el PP está fuera de nuestro tiempo, ahora hemos instaurado que en momentos de crisis en lugar de echar al trabajador se mantenga la vinculación con la empresa a través de los ERTE, estamos ya en una economía productiva que no va de despedir, sino de contratos estables y empleos cada vez mejor remunerados.

En 2024 se espera que haya nuevas reglas fiscales, no han presentado memoria económica, por lo que ¿puede sostenerse este nivel de gasto público?

Hemos hecho las cuentas, ningún partido nunca presenta memoria económica, era una tradición de Unidas Podemos antes de estar en la gestión, pero la experiencia ya da credibilidad para saber que hemos hecho bien las cuentas y vamos a hacer una gran reforma fiscal que financia todas estas medidas. Pero sí me preocupan las rebajas generalizadas de impuestos que propone el PP, este Gobierno ya ha rebajado el IRPF hasta los 21.000 euros y elevado el mínimo exento hasta 15.000, pero ir a más es irresponsable, es compra de votos, porque hemos acumulado mucha deuda, había que hacerlo, pero hay que ser conscientes de ello. Nuestro modelo es responsable, entendemos que acaba la fase expansiva de gasto y se van a aprobar nuevas reglas fiscales. Las combatiremos si se convierten en una austeridad 2.0, pero creemos que la Comisión Europea no va por ahí.

"Hemos controlado la inflación hasta el 1,9%, en cambio, a quien machaca la subida de tipos es a los hogares españoles"

Habéis sido muy críticos con la política de subida de tipos del BCE y proponéis regular la remuneración de los depósitos, pese a que este ha advertido del riesgo de encarecer la financiación.

Los bancos españoles son los que menos están remunerando, ¿por qué los de otros países sí? Obviamente lo que quieren es que haya el máximo diferencial entre lo que cobran y prestan, pero esto nace de que no hay competencia en ese sector. Por eso la necesidad de un banco público, los bancos ganan incluso sin prestar dinero por la remuneración del BCE y aquí incluso general el abuso de no remunerar lo suficiente a las familias. Somos muy críticos con la política del BCE porque entendemos que es una política antigua, una recta ya superada, que consiste en destruir la economía para bajar la inflación. El BCE puede estar rompiendo la Unión Europea con su política, porque la subida de tipos le viene bien a las empresas y a las familias alemanas porque son ahorradores netos y priman las hipotecas fijas. Nosotros hemos controlado la inflación hasta el 1,9%, en cambio, a quien machaca esta política de subida de tipos es a los hogares españoles.

Proponéis la creación de un banco público de inversiones para sectores estratégicos, ¿por qué es necesario?

El Banco de Inversiones para la Nueva Economía (BINE) tiene dos patas, una hacia el parque de viviendas y la otra hacia la transformación del proceso productivo. En España han pasado dos veces recientemente el tren del progreso, una es cuando entramos en el euro y ahora con los fondos Next Generation y este gobierno de coalición, y si nos dejan el siguiente, está cambiando el modelo de crecimiento, movilizando el capital de sus formas de rentabilización perezosas a otras solventes, que generan empleo estable, de calidad. Estamos en máximos en inversión extranjera directa, somos un polo de atracción de inversiones porque España es un país con seguridad en el abastecimiento energético, estamos muy avanzados en el tema de las renovables y nuestra energía cada vez es más limpia y más barata. La transición verde también es industrializadora y este banco podría canalizar las inversiones públicas y privadas.

Buscan acabar con los oligopolios, pero en materia energética, ¿es posible separar la generación y la venta de electricidad?

Lo es. Ahora tenemos una integración vertical, se intentó hacer una liberalización 'fake' porque en realidad Endesa o Iberdrola generación luego son las propietarias de la comercializadora. Queremos una desintegración vertical, que la comercializadora ya no pueda ser suya, sino de otros inversores y que compita con el resto para negociar contratos a largo plazo en condiciones de igualdad. Otra manera de romper el oligopolio es que cada vez que un salto de agua, una hidroeléctrica, termine su concesión, que esta pase a una empresa pública que esté dentro de esa agencia de inversión que queremos promover. Los saltos que ha pagado el contribuyente y en ocasiones, hechos con trabajo esclavo durante la dictadura, son públicos y se cedieron a unas empresas que le han sacado grandísimo beneficio. Además, las renovables ya no están tan concentradas, queremos promocionar las comunidades de generación eléctrica o el autoconsumo.

Carlos Martín Urriza, en la entrevista con La Información. José González

Díaz ha abanderado la propuesta de reducir la jornada laboral, usted viene de CCOO ¿es posible hacerlo a través de un acuerdo con la patronal?

Lo es definitivamente por dos motivos, es otra manera de repartir la productividad y como consecuencia de la devaluación salarial, a las empresas les sobran todos los años millones de euros que aparcan en la economía financiera. El trabajo ha perdido cuatro puntos de participación en la productividad, que se pueden recuperar por una subida del salario o pagando lo mismo por trabajar menos horas, así ese tiempo se dedica a otras cosas que también generan actividad, bienestar y permiten repartir los cuidados. El progreso va de eso, liberarnos de los trabajos monótonos y repetitivos. Después de pagar inversiones, impuestos, dividendos, el año pasado le sobraron a las empresas 45.000 millones de capacidad de financiación, por eso cuando subimos el SMI no genera desempleo, al contrario, porque traemos dinero a la economía real y aumentar el flujo circular de la renta.

Se marcan el objetivo de reducir la tasa de paro hasta el 7% ¿en qué tiempo es posible hacerlo?

Tenemos dos objetivos, alcanzar el 70% de tasa de ocupación, que es fácil porque estamos muy cerca y reducir la tasa de paro, que nosotros esperamos que al final de la legislatura ya esté cerca del 7% o incluso por debajo. Lo vamos a conseguir a través del cambio de modelo por el que vamos a tener una intensa creación de empleo que ya estamos viendo. Trasladar el capital aparcado en la economía financiera a la real va a hacer bullir nuestra economía, ya lo ha hecho en un contexto muy adverso, en cuanto mejore, con los fondos europeos, la Ley de Vivienda, bullirá todavía más. Si Yolanda ya ha conseguido acabar con los mantras del SMI y la temporalidad en el sector privado, en la próxima legislatura vamos a matar a los otros dos grandes, monstruos que son la pérdida de poder de compra de los salarios y una tasa de desempleo estructural. El futuro es brillante, aunque a corto plazo tenemos que mejorar a todos esos hogares que están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo.

El PSOE trata de movilizar el voto útil y capitalizar la gestión económica de esta legislatura, ¿qué papel juega Sumar?

Votar a sumar es una garantía, porque nos ha costado mucho en el Gobierno sacar muchas medidas razonables adelante. El Partido Socialista en la parte económica tiene un alma neoliberal, Nadia Calviño asume una rémora, es muy buena contable, pero no tiene una visión de conjunto. Se opuso a las subidas del SMI, a la excepción Ibérica, menos mal que luego Teresa Ribera se posicionó con nosotros y a la segunda renovación de líneas de liquidez, donde tuvimos aliados en Escrivá y en el gobernador del Banco de España, la Ley de Viviendas se aprobó 'in stremis' por esta oposición y también la hubo respecto a la reforma laboral. El PSOE tiene un alma neoliberal porque supuestamente no se puede hacer otra cosa, pero hemos demostrado que sí, se pueden hacer políticas progresistas y de izquierdas.