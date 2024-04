Qué es la estafa del CEO que ha robado 15.000 euros a una empresa en España: cómo evitarla.

Un cargo medio de una empresa recibe un correo electrónico o una llamada del CEO (chief executive officer) de su compañía para que haga con urgencia una transferencia. Si está en su mano, en cuestión de segundos está realizada. Y precisamente de esta eficiencia es de lo que se aprovechan los estafadores para poner en marcha la conocida como estafa del CEO cada dos por tres. En esta ocasión, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas que han estafado más de 500.000 euros en menos de dos meses.

¿Qué es la estafa del CEO?

¿En qué consiste la estafa del CEO? En realidad el que llama no es tu jefe, sino el ciberestafador suplantando su identidad. El pago que estás haciendo es real, pero el número de cuenta al que acabas de hacer la transferencia que siempre reclaman como urgente no es de ningún proveedor, sino la de un delincuente que no parará de pedirte dinero hasta que te des cuenta y, para entonces, ya será tarde.

Este lunes, han sido detenidas cuatro personas en Madrid por agentes de la Guardia Civil acusadas de delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita tras estafar 518.000 euros a varias empresas españolas, en Erandio (Bizkaia) y Jaén, y extranjeras (Corea del Sur, Australia, Alemania y Países Bajos).

La Guardia Civil descubrió que el grupo creaba empresas ficticias utilizando a terceras personas con ánimo de blanquear el dinero y dificultar su seguimiento. Para ello se valían de la situación económica límite o con fuertes adicciones de estas "mulas".

Denuncia en Erandio

Esta operación de la Guardia Civil empezó con la denuncia de una trabajadora de Erandio. Ante los agentes declaró haber recibido tres correos suplantando a su jefe, los cuales le indicaban que realizara una serie de transferencias. Al ser este un método habitual en la forma de operar de esta empresa, hizo un envío de dinero a una cuenta de Reino Unido por un importe de 15.000 euros.

Cómo luchar contra la estafa del CEO

Este fraude nos puede costar mucho dinero porque nos pedirán transferencias desde las cuentas de la empresa. Cómo empleados, los consejos que nos da el Banco de España para limitar las posibilidades de ser víctima de este fraude son de precaución: