Cómo reconocer y evitar estafas de inversión en línea que prometen ganancias rápidas

Internet está lleno de peligros, en algunas ocasiones relacionados con las plataformas de inversión falsas, un método de estafa que no deja de crecer y que es cada vez más común. Diferentes organismos han advertido acerca de los riesgos asociados a estos servicios, en el que cualquier persona puede llegar a convertirse en una víctima. De hecho, muchas personas han perdido sus ahorros por este tipo de estrategias ilícitas.

A diferencia de lo que sucede con otros tipos de fraudes en línea, que son más sencillos de detectar, en el caso de las plataformas de inversión falsas, nos encontramos con que un primer contacto con la víctima puede darse a través de redes sociales, foros de internet y otros grupos o canales de servicios como WhatsApp, Telegram, Facebook…

Para atraer a sus potenciales víctimas, los ciberdelincuentes prometen unas ganancias rápidas y en muchas ocasiones desorbitadas. Por lo general crean una sensación de necesidad, asegurando que se trata de una oportunidad por tiempo limitado y que tan solo podrás aprovecharte de ella si inviertes de forma inmediata.

Tras un contacto inicial, los estafadores tratan de convencer a su víctima para que realice una inversión de dinero relativamente modesta, y para dar mayor credibilidad al proceso, acostumbran a solicitar datos personales como el DNI o el número de cuenta bancaria, que son requerimientos habituales de las plataformas de inversión legítimas.

Lejos de conformarse con esa primera "inversión" que no es tal, los ciberdelincuentes acostumbran a mantener el contacto con la víctima, también a través de llamadas telefónicas, con el objetivo de aumentar la cantidad estafada, haciendo recomendaciones de incrementar la inversión para mejorar la rentabilidad. Llegado a este punto o en el momento en el que la víctima sospecha del engaño y solicita la devolución del dinero, los ciberdelincuentes cortan el contacto.

No obstante, este no es el único método de estafa relacionado con las plataformas de inversión falsas, existiendo otros como el que consiste en la creación de una web fraudulenta que, a simple vista, parece legítima y en la que la víctima se debe crear una cuenta e invertir su dinero. Al hacerlo verá como su "inversión" inicial sube de valor rápidamente, pero la realidad es que la información está manipulada, con el objetivo de que este siga aumentando el dinero "invertido", y que, llegado el momento, no pueda retirar su dinero, siendo víctima de la estafa.

Cómo reconocer las estafas en línea

Más allá de conocer este tipo de métodos de estafas de inversión en línea, la mejor forma de evitarlas es reconociendo las señales de alerta frecuentes en todos ellos. Para empezar, un claro indicio de que se trata de algo ilícito es la promesa de una alta rentabilidad con poco o ningún riesgo, así como las ganancias rápidas, puesto que, por lo general, las inversiones de mayor riesgo son las que ofrecen un mayor rendimiento potencial, todo lo contrario, a las de menor riesgo.

Otra señal que te puede hacer sospechas es el hecho de sentir presión para invertir, ya que los estafadores acostumbran a usar tácticas de alta presión para que tomes una decisión inmediata, a menudo ofreciéndote ofertas por tiempo limitado. Asimismo, antes de invertir es importante comprobar que esa persona o plataforma está debidamente registrada para la venta de inversiones, y desconfía por completo si no lo está. En este sentido, te recordamos la importancia de investigar acerca de las plataformas de inversión antes de realizar ningún desembolso económico en ellas.