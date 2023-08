Las estancias en campings o casas rurales suben otro 7,4% y rebasan cifras preCovid

Campings, casas rurales, albergues... Las pernoctaciones en alojamientos turísticos no hoteleros se redujeron en junio un 3% frente a un año antes. Sin embargo, el acumulado de los seis primeros meses de 2023 ya se superó la cifra de antes de la pandemia del coronavirus en un 7,4%.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en junio se registraron en este tipo de establecimientos 2,02 millones de viajeros nacionales, que consumieron 6,2 millones de noches, según recoge Efe. Los internacionales sumaron casi 1,47 millones, con 7,9 millones de pernoctaciones registradas. Los precios de los apartamentos subieron un 9,3% en junio con respecto a ese mes del año pasado; los cámpines lo hicieron un 4,9%, y las casas rurales, un 5,1%.

Los hospedajes en apartamentos turísticos descendieron en junio un 5,2%, con mayor intensidad en las de residentes (-13,9%) que en los internacionales, entre los que apenas bajaron un 0,3%. La estancia media descendió un 2,1%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero. En junio se ocuparon el 35,1% de las plazas ofertadas en los apartamentos turísticos, tasa que llegó al 38,6% en fin de semana.

'Lleno' de los extranjeros

Un 67,1% de las noches consumidas en los apartamentos las hicieron extranjeros, sobre todo británicos (con más de 1,6 millones de pernoctas), seguidos de alemanes, con cerca de 500.000. Canarias fue el destino preferido en estos alojamientos, con más de 1,7 millones de pernoctaciones y un descenso del 0,5% respecto a junio de 2022, seguido de Baleares, con la mayor ocupación (78,4%).

Los cámpines registraron una caída del 0,4 % en el número de noches, con un descenso del 4,1% en las de residentes, en tanto que las de no residentes subieron el 6,4%. En junio se ocuparon el 40,6% de las parcelas ofertadas y en fin de semana la cifra se incrementó al 43,8%, un 6% por debajo de un año antes. El 61,9% de los hospedajes en cámpines las realizaron viajeros no residentes, con Países Bajos como principal mercado emisor (23,1% del total de las noches consumidas por no residentes).

Este fue el destino preferido

Cataluña fue el destino preferido en estos establecimientos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones, y La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 61,5 % de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 1,1 millones de pernoctaciones, y la Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 68,1% de las parcelas ofertadas.

Las casas rurales contabilizaron un aumento de noches del 0,9%, aunque las de residentes bajaron el 2,7%, mientras que la de no residentes crecieron el 8,4%. En estos alojamientos se ocuparon el 19,8% de las plazas, un 2,2% menos que en junio de 2022. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 34,7%.

Baleares fue el destino preferido, con 200.209 pernoctaciones, y el mayor grado de ocupación, con el 62,5 % de las plazas ofertadas. En albergues, en junio se registraron 832.080 hospedajes, un 5,3 % menos que un año antes con evoluciones dispares entre los residentes (caída del 19 %) y los no residentes (aumento del 13%).

En junio se ocuparon el 35% de las plazas de albergues y Galicia fue el destino preferido, con 202.526 pernoctaciones, en tanto que Madrid alcanzó la mayor ocupación (67,5%).