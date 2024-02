El euríbor hoy sube: estas son las hipotecas que bajarán el precio de la cuota en febrero

El euríbor hoy sube hasta el 3,633%. No tenía estos niveles desde el pasado 19 de diciembre. Pese a la subida siguen siendo buenas noticias para los hipotecados que tienen que renovar su cuota de la hipoteca en el mes de febrero porque por ahora, al menos, no tendrían que pagar mucho más, ya que la media del mes de 2023 es casi igual a la media mensual de estos primeros cinco días de febrero. Los que sí están de enhorabuena son los que renuevan cada seis meses porque ellos sí notarán una bajada. En el caso de tener una hipoteca de 150.000 euros la rebaja asciende a 48 euros mensuales. Por ahora, es la misma foto fija que ha dejado enero. Si el euríbor continúa su tendencia a la baja, cada mes serán más los que no solo no pagarán más cada mes, sino que reducirán el gasto en su hipoteca. Según el Banco de España esa bajada notable llegará en el mes de marzo.

Estas son las primeras hipotecas que bajan

Así, si una misma hipoteca variable de 150.000 euros contratada en enero de 2021 a 30 años con euríbor + diferencial del 0,99% tuviera una revisión semestral, la cuota bajaría con la revisión de este mes 47,87 euros o, lo que es lo mismo, el hipotecado pagaría hasta 574,48 euros menos este año que el anterior. Asimismo, si el capital de la hipoteca fuera de 300.000 euros, con las mismas condiciones, la reducción sería mayor: de 95,75 euros cada mes y hasta 1.148,96 euros a lo largo de todo el año.

¿Por qué me subió la hipoteca en enero?

Por el contrario, los hipotecados que revisen sus créditos de forma anual seguirán viendo como sus cuotas se incrementan, ya que hace un año, en enero de 2023, el euríbor se situó en el 3,337 %. Así, en el caso de una hipoteca de 150.000 euros, a 25 años y un interés del euríbor más el 1 %, las cuotas subirán en unos 24 euros mensuales o 288 euros anuales.

¿El motivo? En el momento de la contratación del préstamo, en enero de 2021, el euríbor estaba en negativo y registró uno de los datos más bajos de su historia, un -0,505%; al año siguiente, en enero de 2022 este indicador se situó en el -0,477%; en enero de 2023 se disparó hasta el 3,337% y ahora, pese a que se ha ido moderando ese incremento, sigue más alto que hace un año, en el 3,609%.

¿Cuando bajará los tipos el BCE?

El BCE, 'guardián del euro', había elevado los tipos en 450 puntos básicos durante el ciclo de subidas, que dio comienzo en julio de 2022, si bien ahora los mercados apuestan porque el BCE rebaje la tasa de referencia, algo que podría ocurrir este verano, según deducen los analistas de las últimas declaraciones de Christine Lagarde.

El euríbor en febrero de 2023

Tras la subida de hoy del euríbor, la media mensual del indicador al que se vinculan la mayoría de las hipotecas en España alcanza de media en febrero el 3,53% tras dejar enero en el 3,6% de media.

¿Cuándo bajará el euríbor? Esto dicen los expertos

El director de Hipotecas del comparador iAhorro, Simone Colombelli, ha explicado que el euríbor continúa en descenso, pero modera su caída, tras el recorte tras drástico que registró a cierre de 2023 y la estabilización de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Asimismo, el analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com, Miquel Riera, ha explicado que la leve reducción del euríbor en enero contrasta con el fuerte descenso que se produjo en diciembre, cuando en su opinión, "el mercado se pasó de optimista" en relación a las expectativas de recortes de tipos por parte de los bancos centrales". Ahora, ha añadido, "se ajustan las previsiones a la realidad: no hay fecha prevista para bajar los tipos".

En diciembre del 2023, explica Riera, el mercado pronosticó una rebaja a corto plazo de los tipos del BCE, y el euríbor experimentó un rápido descenso. Sin embargo, el BCE ha asegurado recientemente que no tienen ningún calendario para bajar los tipos, puesto que esta decisión dependerá de los datos del PIB y la evolución de la inflación en la eurozona.

La previsión de los expertos del comparador es que el euríbor se reduzca ligeramente durante el primer trimestre de 2024 y que lo cierre con un valor cercano al 3,5 %. Por lo tanto, las primeras hipotecas variables con revisión anual que se abaratarán serán, probablemente, las que se actualizan con el valor de marzo de este índice (en 2023 cotizaba al 3,647%).

Pero en el escenario más optimista, han matizado, podrían abaratarse las revisadas con el euríbor de febrero (en 2023 cotizaba al 3,534%). Asimismo, el Banco de España, en el informe de la situación financiera de los hogares y las empresas publicado este miércoles, ha señalado que previsiblemente, a partir de marzo, y bajo las expectativas actuales del mercado, las revisiones anuales de las hipotecas ligadas al euríbor pasarían a ser a la baja, es decir, las familias verían reducir su cuota mensual.

El consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, también ha destacado que la situación hipotecaria sigue mejorando en España en el inicio de un año que podría ser clave para el sector inmobiliario. Así, ha estimado que el euríbor, que se ha estabilizado en el 3,6 % después de alcanzar un máximo del 4,16% en octubre, podría seguir bajando y cerrar el año en el torno del 2%. No obstante, ha advertido de que la estabilidad de las condiciones hipotecarias se ve actualmente amenazada por la situación bélica en el Mar Rojo.

Cambiar de hipoteca este año es gratuito

La última semana del pasado 2023 el Gobierno aprobó las medidas para aliviar los efectos de la inflación, siendo las hipotecas uno de los puntos centrales. Así vio la luz uno de los cambios más destacados: el incremento del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas. La nueva cifra se sitúa en los 38.000 euros anuales, un aumento significativo desde los previos 29.500 euros. Además se continuará durante todo este año con la supresión de las comisiones por amortización anticipada en créditos hipotecarios a tipo variable. También quedó prorrogada la gratuidad de la subrogación de las hipotecas variables a fijas y además se sumó la opción de poder cambiar a una hipoteca mixta.

¿Es buen momento para subrogar la hipoteca?

Como este año 2024 ha empezado con tanto optimismo en la banca, el director de Hipotecas del comparador iAhorro, Simone Colombelli, asegura que “también será un buen momento para subrogarse porque las entidades financieras están abaratando sus ofertas hipotecarias tanto en tipo mixto como en fijo”. De este modo, como el dato que registra cada mes de media el euríbor aún es más elevado que el tipo de interés que ofrecen los bancos en hipotecas fijas o mixtas, los hipotecados a tipo variable “todavía pueden conseguir una buena rebaja en sus cuotas mensuales si cambian su préstamo por uno con un tipo de interés fijo o mixto”, agrega .

Es cierto que no suele ser habitual que el euríbor esté por encima de los tipos de interés de las hipotecas fijas. Pero, finaliza el director de hipotecas del comparador, “en iAhorro hemos registrado en el mes de diciembre un tipo de interés fijo medio del 3,03%, un dato que se sitúa muy por debajo del euríbor de ese mes (3,679%) e, incluso, personas con un muy buen perfil económico y laboral han firmado durante el último mes de 2023 hipotecas fijas alrededor del 2,5% TIN”.