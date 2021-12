Europa no dará una solución rápida a la crisis de los precios récord de la energía

Los líderes de los países de la Unión Europea fueron incapaces de pactar una respuesta común para seguir abordando la crisis de precios de la energía, después de diez horas de negociaciones en la cumbre europea celebrada en Bruselas. "No hemos alcanzado conclusiones", explicó el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del bloque. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España "no tira la toalla" y seguirá abanderando ese debate para lograr soluciones consensuadas el mismo día que en España el precio de la luz alcanza cifra récord por tercer día consecutivo, alcanzando los 309 euros MW/h. Sánchez lamenta que no se haya alcanzado ni un acuerdo de mínimos tras el veto de Polonia y República Checa. El presidente aseguraba que ambos países han puesto sobre la mesa temas que no tenían nada.

Scholz añadió a continuación que, aunque las capitales tienen "opiniones divergentes", también hay "acuerdo" en la necesidad de "seguir de cerca" la evolución de los precios de la energía en Europa. Los líderes de la UE mantuvieron el jueves un primer intercambio de tres horas sobre la respuesta que la UE debe dar a la escalada de los precios de la energía y muchos reclamaron en ese momento cambios en el texto premilinar que había llegado a su mesa, explicaron a EFE varias delegaciones.

Uno de los principales problemas se encontraba en el funcionamiento del sistema de comercio de emisiones ETS, que fija el precio para los derechos de emisióón de CO2. Muchos países, entre ellos España, piden analizar ese mercado por la posible especulación que, sugieren, ha derivado un precio ha llegado a superar los 80 euros por tonelada frente a los 37 euros que marcaba el pasado enero.

Por otro lado, un grupo de países exigió una referencia concreta en el texto sobre la futura decisión de la Comisión Europea que debe establecer si las inversiones en energía nuclear y en el gas pueden ser calificadas como sostenibles o no en la llamada "taxonomía". Francia, con el apoyo del Este, reclama que la nuclear reciba la etiqueta de energía verde, algo a lo que se oponen países como Alemania, que, por el contrario, aboga por incluir al gas como energía de transición.

“Tenemos modelos de producción de electricidad diferentes y que estos años han continuado diferenciándose, es normal que no sigamos los mismos objetivo”, justificó el presidente francés sobre esta discrepancia entre París y Berlín. Conocidos los puntos de fricción, los líderes pausaron el debate sobre energía para abordar otros temas, como por ejemplo las tensiones con Rusia o la recuperación económica, y retomaron la discusión horas después para intentar lograr un acuerdo que finalmente no fue posible.

España, que fue el país que solicitó que la energía entrase en la agenda, llegaba a la cita interesada en mejorar un primer borrador de conclusiones que fuentes diplomáticas calificaban de “insuficiente” y que incluía una referencia a las compras conjuntas de gas que la Comisión Europea propuso el día anterior para responder a situaciones de emergencia, como cortes en el suministro.

Madrid ha reclamado esta medida desde hace meses, pero considera que debe ser una opción para las capitales en un momento de incremento de precios como el actual. Sin embargo, al no haber pactado los líderes un texto común sobre energía, la referencia a estudiar rápido las compras conjuntas de gas que contenían versiones anteriores del texto también decayó.

Finalizada la cumbre, algunas fuentes diplomáticas apuntan directamente a Polonia y República Checa como culpables de que acabara sin acuerdo, pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se limitó a reconocer que “las divergencias en la mesa” lo han impedido. “Hemos comprendido que necesitamos más tiempo”, aseguró el exprimer ministro belga, para después subrayar que los líderes “están decididos a actuar conjuntamente” y anunciar que los Veintisiete volverán a debatir la cuestión en su próximo encuentro.