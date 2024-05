Chanel vuelve a Eurovisión: este es el motivo por el que no canta su éxito 'SloMo' en los conciertos

En apenas dos años, Chanel ha pasado de ser una desconocida para el gran público, a convertirse en una de las artistas más queridas por su naturalidad y sencillez. Desde que consiguió una meritoria tercera posición representando a España en Eurovisión con 'SloMo', su carrera se ha desarrollado de forma vertiginosa. 2023 fue el año de su consagración y en 2024 vivirá su esperado regreso al certamen de la canción. Durante la primera semifinal en Mälmo, la artista interpretará una de las canciones del la gala inaugural, un número en el que también estarán Eric Saade, representante de Suecia en 2011, y Eleni Foureira, de Chipre en 2018,

'SloMo' fue el tema que le puso en lo más alto del panorama musical nacional e internacional. Sin embargo, sus seguidores no siempre pueden disfrutarlo durante los conciertos. En algunas ocasiones no lo ha interpretado, y cuando lo ha hecho, no ha podido interpretar la coreografía con la que conquistó a todos en Eurovisión. Aunque la cantante nunca ha confirmado cuál es el motivo, ante las preguntas de sus fans en redes sociales, lamentó que existan "muchas cosas que no sabéis".

¿Quién es el coreógrafo de Chanel en 'SloMo'?

Chanel se presentó al Benidorm Fest 2022, con el tema 'SloMo', compuesto por Leroy Sánchez y cuyo baile fue realizado por Kyle Hanagami, coreógrafo californiano que también ha trabajado junto a estrellas de la talla de Jennifer López, Britney Spears y Blackpink. Todo apunta a que existe un conflicto por los derechos de la coreografía de cara a su interpretación en los eventos en directo, según el experto Odio Malley.

Una vez estrenado su disco '¡Agua!', se ha confirmado que 'SloMo' sí forma parte del mismo, algo que en algún momento también llegó a ponerse en duda. El motivo es que la canción se estrenó en 2021 bajo el sello de BMG Spain, pero Chanel fichó meses después por Sony. Finalmente, los seguidores de la artista sí podrán disfrutar de su hit dentro del álbum. Si volverán o no a disfrutar en directo de ella es otra cosa. En una entrevista reciente a Los 40, la cantante ha expresado que no tiene "prohibido" interpretar 'SloMo' y que no se siente con ánimo de explicar los motivos por los que no lo ha hecho en sus últimos conciertos. Sin embargo, deja la puerta abierta a recuperar el tema para sus shows en un futuro.

¿Cuál es el caché de Chanel por cada concierto?

El éxito de Chanel ha multiplicado su caché en España. Antes de Eurovisión había participado en musicales de la talla de Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas o El Rey León, entre otros, pero las cifras económicas no se pueden comparar con las actuales.

No siquiera en su paso por Eurovisión. Porque cuando visitó El hormiguero después de despuntar en el festival, confesó que no cobró nada por representar a España más allá del desplazamiento a Turín y las dietas.

Pero justo después, aún en 2022, el caché de Chanel se disparó hasta los 30.000 euros por cantar en directo 'SloMo'. Cifra que habrá aumentado considerablemente durante 2023, cuando completó su primera gira. Es decir, en su temporada de debut se acercó a las cifras que ganan artistas consagrados como Malú, Omar Montes o India Martínez, entre otros. De cara a 2024, la cantante hispano-cubana ya está puliendo detalles para recorrer España con la gira del disco ‘¡Agua!’.