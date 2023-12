El dinero que gana Jeremy Allen White, el chico de moda en Hollywood y novio de Rosalía

Jeremy Allen White es el actor de moda en Hollywood. Se encuentra en un gran momento profesional y personal, ya que todo hace indicar que ha conquistado el corazón de Rosalía. Después de muchos rumores, se han dejado fotografiar a la salida de un cine de Los Ángeles, en un restaurante y dando un paseo tras comprar un ramo de flores mientras intercambiaban miradas cómplices. A los 32 años, uno más que la cantante española, se ha catapultado a lo más alto de la interpretación gracias a la serie 'The Bear'.

El actor neoyorkino, conocido por su estilo hipster y tatuajes, ha trabajado durante más de una década en series de televisión. Se dio a conocer por el papel de Phillip Gallagher en 'Shameless' (2011–2021). También ha participado en más de una decena de películas como 'Beautiful Ohio', 'The Speed of Life' o 'Twelve'. Pero ha sido gracias a su papel en 'The Bear' como ha ganado su primer premio Globo de Oro a mejor actor de serie de televisión Además, la serie está nominada a 13 premios Emmy.

Cuánto dinero gana Jeremy Allen White por cada capítulo de ‘The Bear’

En una de las series más aclamadas por la crítica y premiadas del año, interpreta a Carmine “Carmy” Berzatto, un reputado cocinero que hereda un restaurante de barrio en Chicago cuando se suicida su hermano al no poder superar los problemas económicos que afectan al negocio. En España se puede ver a través de Disney+, compañía que ha confirmado recientemente que habrá tercera temporada de 'The Bear'.

Según informan medios americanos y recoge Cosmopolitan, Jeremy Allen White habría cobrado 250.00 dólares (232.267 euros) por cada capítulo de la serie en las dos primeras temporadas, que suman un total de 18. Además, estaría negociando una cantidad aún mayor para la tercera temporada debido al gran éxito de la misma.

No es de extrañar, ya que en la serie en la que estuvo 11 años de su vida, 'Shameless', el reparto de actores llegó a cobrar hasta 350.00 dólares (325.174 euros) por cada capítulo. Aunque no está confirmado que él cobrara esa cantidad, era uno de los protagonistas, la cifra se conoció cuando Emmy Rossum solicitó un acuerdo de igualdad salarial entre actores y actrices, aunque finalmente terminó abandonando la serie.

El patrimonio de Jeremy Allen White y su nuevo proyecto

Durante toda su carrera, el actor habría conseguido amasar un patrimonio entre los 8 y los 10 millones de dólares, según medios americanos especializados en el sector. Una cantidad que va a crecer a corto plazo, ya que apunta a ser el actor más relevante del próximo lustro en la industria. En los últimos meses, le 'llueven' las ofertas de trabajo, como él mismo confirmó a la revista Esquire en mayo: "Cuando se estrenó la serie, los teléfonos empezaron a sonar", afirmó el actor.

El 22 de diciembre se estrenará 'The Iron Claw', biopic descrito y dirigido por Sean Durkin. El protagonista será Zac Efron, que interpretará al luchador profesional Kevin Von Erich. Jeremy Allen White interpretará a uno de sus hermanos y en el reparto también están Harris Dickinson, Holt mcCallany o Lily James.