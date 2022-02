Exceltur reclama que los fondos UE se complementen con inversión privada  

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, asegura que el sector turístico español remonta con fuerza y confía en que este año 2022 se recupere alrededor del 90% de toda la actividad generada por el turismo en 2019. Pero para eso, en su opinión, se tiene que hacer un buen uso de los fondos europeos Next Generation, "unos fondos importantes pero insuficientes", por lo que reclama al Gobierno un replanteamiento en la segunda etapa de adjudicación con una nueva cogobernanza donde el sector privado tenga posibilidad de participar.

"Estamos confiados en que el 2022 va a ser bastante prometedor, tanto porque la demanda española va a seguir siendo un puntal, como por la demanda extranjera, que recuperaremos hasta en un 85%", aseguró Zoreda en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, fechando la recuperación más fuerte a partir de Semana Santa. Pero para que esta recuperación se concrete tiene que llevarse a cabo en su opinión un uso correcto de los fondos europeos Next Generation, que pueden servir para poner en marcha la gran transformación del modelo turístico español que el sector viene reclamando hace décadas.

Desde Exceltur aseguran sentirse "decepcionados, desorientados y sorprendidos" con la gestión de los fondos, porque no consideran que se hayan contemplado los grandes objetivos de transformación necesarios para el sector. En opinión de Zoreda, ha sido un "mero reparto territorial por coeficientes" para las comunidades autónomas, finalizando esta primera etapa con proyectos con una serie de fines últimos "que no son necesariamente trasformadores".

Exceltur lamenta una vez más que en este proceso no haya habido "la más mínima oportunidad" de participación del sector privado. "No hubiera habido nada mejor que hubiera legitimado el uso de estos fondos que buscar una contribución adicional, apalancar el máximo de inversión privada. Que lo hubiéramos hecho, pero si no se nos consulta en los proyectos difícilmente podremos participar ni en la decisión ni en una contribución económica adicional", argumentó.

Además lamenta que gran parte de la adjudicación de estos fondos se hayan destinado a objetivos que eran propios de otros ministerios como la transición ecológica o la transformación digital. "Nosotros planteábamos una priorización de objetivos, que no una discriminación entre la España del interior y la España del litoral, para poder asegurar la máxima eficacia de la aplicación de estos fondos complementada por inversión privada", indicó Zoreda.

Por ello consideran "absolutamente incomprensible" que no exista un Perte (Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para un sector que representa el 12,4% de la economía y que tiene problemas estructurales pendientes desde hace décadas. Ante esta situación solicitan al Gobierno un replanteamiento de la adjudicación de los fondos donde el sector privado pueda co-decidir.

"Creemos que se puede reconducir si hay una voluntad política y los empresarios seguimos brindando nuestros mejores deseos de colaboración", aseguró Zoreda.

Mantener los ERTE

Hoy se ha conocido que el pasado año España recibió la visita de 31,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un 64,4% más que en 2020, año negro para el sector turístico por la irrupción del coronavirus. Pese a este fuerte repunte, el número de turistas registrado en 2021 es un 62,7% inferior al existente en 2019, antes de la pandemia, cuando alcanzó los 83,5 millones de viajeros.

Unas cifras muy positivas que, no obstante, siguen afectando de lleno al empleo en el sector. Zoreda recordó que actualmente cerca del 50% de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) que todavía están en vigor pertenecen al sector turístico por lo que reclamó que estos mecanismos de protección se mantengan el tiempo que sea necesario.

Desde Exceltur se muestra satisfacción por la recuperación del empleo registrada el pasado año. Los datos muestran que a pesar de que la actividad turística ha caído cerca del 42,8% en promedio, el empleo solo lo ha hecho un 23%. "Lo cual demuestra la voluntad empresarial de adelantarse a estas expectativas de recuperación y contratar por encima de lo que se justificaría por la mera actividad", justificó Zoreda.

En este contexto la patronal turística reclama que los ERTEs actuales se prorroguen como mínimo hasta el verano ya que aunque en la reforma laboral, que se tramitará este jueves en el Congreso, existe una nueva figura como es el ERTE estructural, hasta que este reglamento se desarrolle considera necesario prolongar los ERTEs actuales que vencen a final de mes.

Buenas perspectivas turísticas

Según Exceltur las expectativas turísticas son muy prometedoras a partir de la Semana Santa tanto el mercado internacional como en el nacional que el pasado año fue "el verdadero puntal" del sector. Una demanda, la nacional, que ha sido "decisiva" en ciertos momentos del año y que confía repetir este año. "Aunque han caído 52 millones de turistas, para nosotros el numero de turistas no es el dato más relevante. Es un dato importante pero lo determinante es la capacidad de generación de actividad económica", justificó Zoreda asegurando que se muestran confiados en que el 2022 va a ser prometedor, "tanto por que la demanda española va a seguir siendo un puntal y en la demanda extranjera recuperaremos hasta un 85%".