La Fábrica de Moneda gastará 300.000€ en sus cestas de Navidad en plena crisis

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir los billetes en España, se va a gastar 300.000 euros en cestas de Navidad para sus empleados en un momento de grave crisis económica provocada por la pandemia. La entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda ha sacado a licitación un contrato para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo que le prohíbe sustituir esta típica gratificación navideña por salario en metálico, tal y como se venía haciendo desde 2011, cuando el escándalo generado tras la publicación en medios de comunicación de un proceso de adjudicación con el que pretendía gastarse más de 600.000 euros en dos años por este mismo concepto en plena recesión obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dar marcha atrás y desistir de la licitación.

Verano de 2011. Aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un concurso por el que la Fábrica de Moneda busca una empresa para suministrar cestas de Navidad a sus empleados ese mismo año y el siguiente, por un importe total de cerca de 640.000 euros. La licitación, en cuyos pliegos constan productos como jamón ibérico o botellas de Rioja Gran Reserva "de máxima calidad", salta a la prensa y se genera una gran controversia en un momento de crisis económica en el que la sociedad presumía a la Administración el cumplimiento de estrictos criterios de racionalización y reducción del gasto público. En octubre, la Dirección General de la entidad, entonces dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, hacía público el desistimiento del proceso de adjudicación.

El personal de la 'casa de papel' venía disfrutando de este beneficio desde 1974, contabilizándose como una contribución en especie, pero tras la polémica, representantes de la empresa y de los trabajadores acordaron transformar las cestas navideñas en salario en metálico, empezando a abonar a los trabajadores desde ese mismo año 2011 el importe de 205,54 euros en la nómina de diciembre. El problema es que en 2017 la Abogacía del Estado calificó como nulo el acuerdo, por considerar que no contaba con el visto bueno del Ministerio de Hacienda ni cumplía con los informes preceptivos exigidos. La Dirección General de la Fábrica de Moneda consideró que no estaba autorizada para proceder a la entrega ni de la cesta ni del correspondiente plus salarial, mientras los sindicatos exigieron su derecho a percibir una u otra retribución.

Ese fue el origen de un conflicto colectivo en el que la Audiencia Nacional, en el año 2018, desestimó la demanda formulada por los sindicatos y consideró, en líneas generales, que llevar más de 40 años percibiendo una cesta de Navidad no era suficiente para consolidar un derecho. Frente a esa sentencia, los representantes de los trabajadores interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de junio de este mismo año 2020 desestimó la pretensión de que se reconociera el derecho de los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a percibir el importe correspondiente a la cesta de Navidad como salario en metálico, pero sí estimó la pretensión subsidiaria de que se reconociera su derecho a percibirla como salario en especie.

En cumplimiento de la sentencia del Supremo, la entidad pública acaba de sacar a licitación un contrato para suministrar las cestas de Navidad de este año, entre el 14 y el 31 de diciembre, a sus trabajadores en la Comunidad de Madrid, donde opera el 85% de la plantilla, Burgos (13%) y el resto de provincias dentro del territorio peninsular (2%). En total, 1.350 cestas, con un valor unitario de 205,54 euros. El precio máximo de la licitación, incluyendo la gestión y el suministro, se establece en 300.000 euros, IVA incluido, "dada la imposibilidad de calcular los distintos importes del IVA correspondiente a este servicio por concurrir tres tipos diferentes (del 21%, del 10%, y del 4%)", según consta en el pliego de condiciones particulares.

Desde UGT, la responsable de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, Gloria Herguedas, se muestra satisfecha con la sentencia del Supremo al haber recuperado lo que considera un "derecho adquirido". En conversación con La Información, recuerda, además, que la cesta de Navidad cotiza como salario en especie a la Seguridad Social y también tiene su correspondiente tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ahora la cuestión es que entre los años 2017 y 2019 los trabajadores dejaron de percibir esta retribución, ni en salario monetario ni en especie, por lo que podría considerarse que la plantilla tiene derecho a reclamar los importes correspondientes (205,54 euros por año, hasta 616,62 euros en total) con carácter retroactivo. Es una consulta que ya se ha transmitido a los servicios jurídicos y que está en estudio en este momento.

De licores a productos ecológicos

En cuanto a la licitación, abierta a la presentación de ofertas hasta el día 25 de noviembre, la empresa adjudicataria deberá elaborar, al menos, tres tipos diferentes de cesta, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas "Estos tipos de cesta se diferenciarán entre sí por su contenido según la práctica habitual de mercado para diferentes colectivos, y deberán contener, al menos, 10 productos típicos navideños que incluirán, según el tipo de cesta, productos de charcutería, bebidas de baja graduación alcohólica, turrones y productos típicos como polvorones, bombones, etc. Además, cada tipo de cesta deberá incluir un mínimo de 4 productos de comercio justo y ecológicos", indica el pliego.

La adjudicataria deberá proporcionar obligatoriamente la posibilidad de que los empleados puedan elegir telemáticamente, dentro de la propia página web de la empresa, las diferentes opciones de cesta de navidad que sean confirmadas previamente por la FNMT. Para este fin, el adjudicatario deberá crear un espacio de acceso privado dentro de su propia página web al que los empleados puedan acceder mediante un procedimiento de identificación, cuyos datos de identificación serán proporcionados por la FNMT. Una vez dentro de este espacio privado, el empleado podrá seleccionar el tipo de cesta y la forma de entrega deseada, que deberá incluir la entrega a domicilio y cualquier otra opción disponible. El coste total de la opción de entrega a domicilio será asumido por el adjudicatario.

Los pliegos también establecen que la Fábrica de Moneda quedará "exenta de toda responsabilidad en cuanto a cualquier defecto o reclamación por los contenidos de la cesta de Navidad, prestación del servicio de entrega a domicilio, tratamiento de datos personales, o cualesquiera otras reclamaciones que pudiesen surgir relacionadas con el objeto de esta licitación". La adjudicataria deberá incluir una garantía de postventa mediante la cual los empleados de la FNMT podrán "resolver y ser atendidos en la solución de cualquier anomalía que pudiera tener cualquiera de los productos que componen la misma con un plazo máximo de reclamación hasta el 31 de enero de 2021". Cualquier problema, en definitiva, se resolverá directamente entre adjudicatario y empleado en el plazo máximo de un año.