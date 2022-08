El fin del coche de combustión en 2035 impulsa las ventas del vehículo eléctrico. 

En 2035 quedará prohibida la venta de todos los vehículos de gasolina, diesel o híbridos no enchufables en toda la Unión Europea, una decisión que ya está impactando en las decisiones de compra de los ciudadanos, así como en las inversiones de los grandes del sector automovilístico. En el viejo continente la tendencia parece clara: una firme apuesta por el coche eléctrico (BEV), mientras el híbrido enchufable (PHEV) pasa a un modesto segundo plano (a pesar de que este no está afectado por la nueva legislación comunitaria). Así, Francia registró en el pasado mes de junio una caída en las ventas de híbridos enchufables del 28%, al tiempo que en Alemania se redujo un 16%, según recoge la investigadora estratégica BloomergNEF en su último informe, mientras que en ambos casos aumentaron las ventas de vehículos eléctricos.

Este dato es especialmente relevante, puesto que el vehículo híbrido tradicional o no enchufable no ha conseguido alcanzar una cuota de mercado significativa más allá de las fronteras europeas. De hecho, BloomergNEF estima que en 2025 los vehículos enchufables representarán el 21% de las ventas de nuevos vehículos a nivel mundial, de los que ¾ serán completamente eléctricos. Este cambio supondría una diferencia sustancial frente al escaso 10% que representaron en el año 2021, aunque no se daría de manera proporcional en todos los países. China y Europa lideran las ventas de vehículos eléctricos y la previsión es que lo sigan haciendo en tres años, por lo que el ritmo de electrificación de sus parques automovilísticos acelerará hasta representar el 39% de las ventas en 2025.

Precisamente, ese mismo año supone un nuevo reto a superar para el sector del automóvil, dado que la Unión Europea reducirá significativamente las emisiones de CO2 permitidas, como ya hizo en 2020 y 2021. Entonces, muchas marcas optaron por invertir en el desarrollo de híbridos enchufables, dado que suponía un menor esfuerzo económico que el desarrollo de vehículos completamente eléctricos con una autonomía suficiente como para resultar atractiva al potencial cliente. En ese momento, los híbridos enchufables contaban con un trato favorable en las regulaciones, por el que el cálculo de sus emisiones no se correspondía con las emitidas en la conducción real; pero este beneficio llegará a su fin en 2027.

Las ventas de coches eléctricos también han experimentado un importante crecimiento en España. En el mes de julio ya representaban un 3,48% de la cuota de mercado, después de que las matriculaciones de coches nuevos electrificados hayan crecido un 53,08% en el primer semestre respecto al año 2021, con un total de 16.741 vehículos vendidos. Además, en España también se ha dado el proceso registrado en otros países europeos, mientras los eléctricos de batería se vendieron un 22,6% más en el mes de junio, las ventas de híbridos enchufables cayeron un 5% en este mismo periodo.

Sin embargo, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) alerta que a pesar de que la evolución de las matriculaciones de vehículos electrificados es positiva, el ritmo de ventas es inferior al necesario para alcanzar el objetivo parcial de 120.000 turismos al año, fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) impulsado por el Gobierno. A finales de junio, el total de electrificados (38.124) quedaba lejos de las 60.000 matriculaciones que se deberían haber alcanzado en el primer semestre para alcanzar este estándar, aunque, la meta crucial es la de alcanzar los tres millones de turismos electrificados en el año 2030, cuando este plan llega a su fin, objetivo para el cual aún queda margen de actuación.

En cambio, la media europea queda lejos del ritmo español. En el mes de mayo las ventas solo se incrementaron un 8% respecto al año anterior, según los datos recogidos por Repsol, por lo que EEUU ha recortado distancias con el viejo continente y le ‘pisa los pies’ en la carrera por la electrificación de los vehículos. En mayo de 2021, por cada tres vehículos eléctricos vendidos en Europa, se vendía uno en EEUU, un año después esta proporción es de 2,3 frente a uno, después de que el gigante norteamericano haya apostado de manera creciente por estos coches en los años de pandemia.

No obstante, el gran incremento en las ventas del sector a nivel global responde al aumento de la demanda del país nipón, quien es responsable de más de 400 mil ventas en el pasado mes de mayo. Una cifra que supone un incremento en el consumo de China del 44% respecto al mes de abril y de un 118% frente al año anterior. Sin embargo, más allá de las grandes economías, el avance es moderado. A mediados de 2022, menos de 20 millones de personas se desplazan de forma habitual en un vehículo eléctrico, lo que solo representa un 1,5% de la flota internacional.