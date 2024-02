Foment aterriza en Madrid con un 'think tank' para influir en la política económica.

Foment del Treball, la patronal catalana, aterriza en Madrid de la mano de un 'think thank' con el que busca influir y liderar la política económica española, según ha explicado su presidente, Josep Sánchez Llibre, en la presentación de este martes. La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) abre su delegación en la capital con la intención de abrir nuevos debates económicos enfocados en la colaboración público-privada, tal y como se desprende del calendario programático en el que se abordarán materias como el desempleo juvenil, el acceso a la vivienda, la sanidad o la fiscalidad. No obstante, los empresarios catalanes dicen que seguirán bajo el paraguas de CEOE a la hora de hacer 'lobby' con los grupos parlamentarios.

Sánchez Llibre parece haber enterrado el 'hacha de guerra' con su homólogo en la patronal nacional, Antonio Garamendi, quien participará esta tarde en la primera mesa organizada por el centro de pensamiento. El líder de los empresarios catalanes ha asegurado tener una relación "excelente y de complicidad" con la organización y con su presidente, pese a haber protagonizado la oposición a su candidatura en las últimas elecciones de CEOE. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que realiza el Instituto de Estudios Económicos (IEE) al que corren el riesgo de hacer sombra con la puesta en marcha de debates e informes desde Madrid. "Tenemos los mismos objetivos y la misma hoja de ruta desde las últimas elecciones" ha sostenido.

"Nuestras aspiraciones son, desde Cataluña, poder influir en España y liderar en España la política económica" ha explicado el presidente de Foment, que ha evitado pronunciarse sobre materias de carácter político y ha rechazado que exista una conexión explícita entre el papel que juegan ahora los partidos políticos catalanes y la decisión de abrir esta delegación, de la que tomará las riendas Paco Hiraldo. "Es un paso muy significativo porque en los últimos 150 años las aportaciones económicas de los empresarios catalanes han sido muy aprovechadas y han producido un avance significativo en España" ha asegurado. No obstante, el hecho de que los votos tanto de Junts como de ERC sean claves para sacar adelante cualquier política del Gobierno hace que este altavoz vaya a tener una atención especial en los próximos meses.

La patronal catalana también ha rechazado que este aumento de su presencia en Madrid tenga relación con el regreso de las empresas a Cataluña, un objetivo que forma parte del acuerdo firmado entre PSOE y Junts, que está por concretarse. "Las empresas que se marcharon de Cataluña volverán cuando exista normalidad política y democrática. Las empresas son libres y tienen libertad de movimiento, hay que respetarlas y en su momento no les interesaban determinados climas que surgieron en Cataluña en 2017" ha sostenido para asegurar que estas compañías no necesitan "sanciones ni bonificaciones" para volver a situar su sede social en Barcelona, sino estabilidad en el conflicto entre el Gobierno central y el autonómico.

Decisión meditada y en línea con el trabajo de CEOE

Sánchez Llibre ha explicado que este es un salto muy meditado que se ha visto frustrado en diferentes ocasiones por la agenda política nacional. La decisión estaba tomada en octubre de 2022 y los empresarios se habían fijado la meta de presentar la plataforma en el mes de junio, una vez celebradas las elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar los comicios generales volvió a trastocar sus planes, por lo que decidieron llevar a cabo este acto después de verano, sin mucho más éxito. El presidente de Foment ha detallado que tenían previsto que esta rueda de prensa se celebrase el mismo día que tuvo lugar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y que después, también coincidieron con la fecha elegida por el Congreso de los Diputados para investir al líder del PSOE.

La SBEES cuenta con más de un siglo de historia, pero su actividad en Barcelona se ha intensificado en los últimos tres años, lo que les llevó a decidir que también era el momento de dar el paso en Madrid. No obstante, Sánchez Llibre ha asegurado que el entonces presidente de CEOE Juan Rosell y su homólogo en Foment, Joaquín Gay, ya lo tenían en sus planes hace más de una década y fue una de las metas que asumió a título propio al llegar a la presidencia de los empresarios catalanes. De cara a 2024 tienen el foco puesto en el reto que tienen por delante las ciudades y los territorios para dar respuesta a las demandas sociales y económicas del momento, por lo que arrancan este martes con la mesa 'La ciudad del SXXI' en la que participarán los alcaldes de Madrid y Barcelona, José Luis Martínez Almeida y Jaume Collboni, así como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.