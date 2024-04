La fortuna de Garbiñe Muguruza dentro y fuera de las pistas de tenis tras su retirada

La tenista española Garbiñe Muguruza, ha anunciado hoy sábado su retirada definitiva del circuito. Lo deja "sin dramas", sin haber empuñado una raqueta desde hace casi año y medio y convencida de que dentro de un tiempo volverá a hacerle "hasta ilusión" ir a los torneos. La exjugadora ha afirmado que llevaba tiempo sin sentir "la chispa", según ha asegurado a la agencia Efe.

Después de 24 años en las pistas, Muguruza se retira. La exnúmero uno del mundo cogió una raqueta por primera vez a los 6 años en la academia de Sergi Bruguera en Barcelona y decidió parar en el mes de forma puntual. Ahora lo hace de forma definitiva.

"He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito", aseguró la ex número uno del mundo en una conferencia de prensa organizada con motivo de los Premios Laureus que el lunes se entregan en Madrid, de los que ella es embajadora. Muguruza, de 30 años, dejó de competir en febrero de 2023. Su último partido oficial lo disputó entonces en el torneo de Lyon. Su última victoria la consiguió en septiembre de 2022, en octavos de final del torneo de Tokio.

La fortuna que ha amasado Garbiñe Mugurza

En toda su carrera ha amasado una gran fortuna que ahora la permite vivir relajada y sin pensar en una fecha de vuelta. De hecho, en 2021 fue la quinta deportista mejor pagada en el mundo “¿Retirarme? Ni lo pienso. Hay que sentirlo y tenerlo muy claro, pero la verdad es que ni lo pienso”. Pero esa fecha no parece aún cercana. “No estoy jugando ni entrenando. Volveré cuando eche de menos la competición, sacar el puño, entrenar y tener esa disciplina de vida. Entonces volveré a jugar”, decía en la gala.

¿Cuánto dinero ha ganado Garbiñe Muguruza en el tenis?

Su trayectoria profesional en estos 11 años le han reportado ingresos muy cercanos a los 25 millones de dólares, solo en premios por victorias y torneos, según los datos oficiales de la WTA. De esa cantidad, en 2023 no ha acumulado ni 100.000 euros debido a su descanso.

La tenista, que nació en Caracas (Venezuela) pero se decantó por defender los colores de España y vive en Ginebra (Suiza), ha ganado en su carrera 10 títulos individuales (2 Grand Slam) y 5 de dobles. Debutó en un torneo WTA en el año 2012, levantó su primer título individual en 2014 y un año después se plantó en la final de Wimbledon, donde perdió con Serena Williams. Pero no se iba a rendir ante las hermanas y se redimió ante Serena en Roland Garros 2016 y ante Venus en Wimbledon 2017, emulando así a históricas tenistas españolas como Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, las últimas en ganar en París y Londres, respectivamente.

En el Abierto de EEUU 2017 alcanzó el número uno del ránking WTA de forma simultánea a Rafa Nadal en el cuadro masculino, algo histórico que solo habían conseguido tenistas de Alemania y EEUU. Entonces, cuando todo en su carrera iba hacia arriba y nadie lo preveía, se quedó estancada. Sufrió una gran crisis de juego y rompió con su entrenador Sam Sumyk para ponerse a las órdenes de Conchita Martínez. Si bien es cierto que alcanzó la final del Abierto de Australia en 2020 y ganó las WTA Final en 2021, ha rendido menos de lo esperado en estas últimas temporadas teniendo en cuenta su proyección. Además, ha participado en los juegos olímpicos de Río 2016 y Pekín 2021.

Garbiñe Muguruza: una de las deportistas mejor pagadas

Garbiñe ha sido la gran imagen del tenis femenino español desde su irrupción, pero también de todo el tenis español junto a Rafa Nadal. Está representada por la agencia IMG y nunca le han faltado patrocinadores. El principal es BBVA, que la convirtió en la primera mujer embajadora de este banco a nivel mundial.

Según Forbes, en 2021 fue la quinta deportista mejor pagada del mundo, en gran parte por los suculentos acuerdos publicitarios. Ganó 8,8 millones de dólares, de los cuales, 6 millones procedieron de patrocinadores. En 2022 cayó hasta la posición 24. Ganó 5,2 millones de dólares, de los cuales, 4, 5 millones fueron de patrocinadores. Lideran este ranking Naomi Osaka (51 millones), Serena Williams (41 millones de dólares), y Eileen Gu (20 millones). La española Paula Badosa aparece en la posición número 16 (6,2 millones).

Un reclamo publicitario para las grandes marcas

Muguruza tiene más de 850.000 seguidores en Instagram y tiene un impacto muy importante a nivel mundial. Su tenis y su imagen le han permitido alcanzar acuerdos con marcas de topo tipo: Jaguar (coches), Babolat (raquetas), Nivea (cosméticos), Caser (Seguros), Rolex (relojes), Servana (joyas), BBVA (banca), Evian (agua mineral) o Maui Jim (gafas de sol). Además, en 2022 adquirió una participación en la marca de tequila cofundada por la actriz Eva Longoria, Casa del Sol.

La tenista tiene también una aplicación propia donde publica contenido exclusivo para sus fans. Además, en el mes de mayo anunció su relación con Arthur Borges, exmodelo de grandes marcas como Zegna, Hugo Boss o Armani y diseñador para Tom Ford.