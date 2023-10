Ilia Topuria, el dinero que gana al mes y lo que ha acumulado en sus combates de UFC

Cada vez más conocido en España, Ilia Topuria está llamado a ser la gran estrella de la Ultimate Fighting Championship (UFC) a corto plazo. Conocido como El Matador, no sabe lo que es la derrota y tiene un récord de catorce victorias oficiales. Su gran objetivo es llegar a ser el campeón del mundo y ha sido el primer invitado de la semana en El Hormiguero de Pablo Motos. Ya está en número cinco del ranking mundial y cada vez más cerca de conseguir el cinturón de campeón del mundo de la UFC del peso pluma.

De hecho, el próximo gran combate del hispano-georgiano será en enero de 2024 en Canadá, frente al defensor del título de peso pluma, Alexander Volkanovski. Ilia Topuria debutó en la UFC en 2020 y desde entonces se ha convertido en toda una estrella en el mundo. No llegará como favorito, pero a sus dos últimas victorias de mucho mérito, frente a ante Bryce Mitchell y Josh Emmet. Su sobrenombre, El Matador, se debe a la rapidez con la que suele terminar sus combates. Comenzaron a llamarle así en su gimnasio y "no me gustaba porque lo asociaba con los toros", dijo en una entrevista anterior en El Hormiguero, pero finalmente le fue convenciendo más y ha calado entre los aficionados.

¿Cuánto dinero gana Ilia Topuria en la UFC?

El luchador ha hablado en varias ocasiones del dinero que gana en los combates. En el mes de abril estuvo en La Resistencia, de David Broncano, en Movistar+. Ante la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco, Ilia Topuria contestó que "entre 60.000 y 100.000 euros al mes, ganados a pura hostia".

Pero antes de esto, Topuria, concedió otra entrevista a Luis M. Villanueva, CEO de Webpositer Agency. Afirmó que desde que compite en UFC, ya ha ganado "entre un millón y un millón y medio de euros", eso antes de las últimas victorias. Reconoció que se rodea de un equipo muy profesional que se encarga de desarrollar su marca.

Topuria nació en Alemania, se crió en Georgia y vive Alicante desde los 15 años. Allí entrena como luchador profesional, en el Club Climent. Vive junto a su pareja, la empresaria Giorgina Uzcategui Badell, emprendedora de Future & Energy, y su hijo.

"Me siento super español, también me siento georgiano, es como tener dos hijos. No puedes elegir entre los dos cuando me preguntan. A los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos”, afirmaba tras el último combate en declaraciones a ESPN después de que muchos fans le criticaran por no presentar a Georgia.

Los negocios de IliaTopuria más allá de octógono de boxeo

Este boxeador de 26 años ya es más que un deportista y las marcas empiezan a llamar a su puerta. Hace unos meses anunciaba en una entrevista con Nude Project, un acuerdo con OnlyFans para compartir "contenido exclusivo relacionado con MMA / UFC, así como momentos de 'fight week', peleas, 'behind the scenes', etc". Añadía que "quieren cambiarle completamente que tiene la plataforma, por eso quieren introducir otros perfiles. Algo así como Instagram, pero más exclusivo, que tengas que pagar mensualmente".

Además, en el mes de mayo se convirtió en imagen de Oblack Caps, una marca de gorras de la que también forman parte Alejandro Sanz, Omar Montes, Rauw Alejandro, Nil Moliner, Lucas Hernandez, Munir o Rakitic, entre otros. Oblack Caps es una empresa de tres jóvenes valencianos, Rubén Conchillo, José Luis Sena y Nacho Arauz. El nombre de estas gorras de estilo urbano tiene un significado: la 'o' es oveja y 'black' es negra, es decir, 'Oveja negra', de las que están formando una gran comunidad.