Francia sigue los pasos de la UE y prohíbe TikTok en teléfonos oficiales del personal

El Gobierno francés se une a las recientes decisiones que han tomado la UE y EEUU y este viernes prohibía a sus funcionarios hacer uso de la red social china, TikTok, además de otras aplicaciones "recreativas" y dedicadas al ocio. Según ha explicado, lo adopta por razones especialmente de seguridad, como ya han hecho en otros países e instituciones en Europa.

El Ministerio de la Transformación y de la Función Pública ha explicado en un comunicado que "esas aplicaciones pueden constituir un riesgo para la protección de datos de las administraciones y de sus agentes públicos". El Ejecutivo detalló que la decisión se ha tomado después de un análisis en el que se han tenido en cuenta los retos que planteaban.

Advierten que esta medida no solo será aplicada a la red social china, sino que tampoco se podrán descargar ni instalar aplicaciones recreativas de otros tipos en los teléfonos que sean utilizados por los profesionales de la Administración pública y que por tanto son distribuidos por el Gobierno.

La sanción deberá ser fijada por cada departamento

El motivo por el que han implantado esta prohibición es porque, "no ofrecen los niveles de ciberseguridad y de protección de datos suficientes" para que puedan ser utilizadas en esos equipos. Aunque evitó dar detalles sobre si ha habido algún ataque concreto que ha motivado la prohibición.

El Ministerio puntualizó que se podrán conceder derogaciones de esta interdicción "con carácter excepcional" cuando esté justificado "por necesidades profesionales" como puede ser la comunicación institucional. No obstante, aún no hay una sanción específica prevista para los que no respeten esta nueva regla, que deberá ser fijada por cada departamento.

La decisión de las autoridades francesas es una más de las que han tomado diferentes gobiernos occidentales o la Comisión Europea ante las inquietudes que suscita la legislación china que obliga a las empresas a transmitirle datos personales cuando consideren que se justifica por razones de seguridad nacional.