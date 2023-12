¿Puede un funcionario perder la plaza con la nueva evaluación del desempeño?

Una reforma en la evaluación del desempeño de los funcionarios en España pone sobre la mesa varias preguntas entre los trabajadores de empleos públicos. ¿Pueden perder su plaza? ¿Qué sucede si no superan la prueba? Un reciente real decreto, aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce un cambio significativo. Esta nueva evaluación determinará no solo el cobro de retribuciones complementarias, sino también la continuidad en el puesto de trabajo actual de los funcionarios.

Al vincular directamente el rendimiento con las retribuciones y la asignación de puestos, el Gobierno espera fomentar una mayor responsabilidad y un mejor servicio en la administración pública, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios. En definitiva es un paso para favorecer la carrera horizontal de los empleados públicos, es decir, que puedan ganar más dinero sin tener que cambiar de puesto.

Impacto de la evaluación en las retribuciones

Según el BOE, los resultados de esta evaluación tendrán consecuencias directas en aspectos tales como las retribuciones complementarias variables, la progresión en la carrera profesional, la identificación de necesidades formativas y, crucialmente, la permanencia en el puesto de trabajo específico.

Salvaguarda de la condición de funcionario

Es importante destacar que, según Hacienda, esta evaluación no implica la pérdida de la condición de funcionario para aquellos que no la superen. La distinción clave aquí es entre la "plaza" o condición de funcionario, que no se ve amenazada, y el "puesto de trabajo" o las tareas específicas que realiza el empleado público.

¿Puede un funcionario perder su plaza?

La pérdida de la plaza como funcionario solo puede ocurrir bajo el régimen sancionador existente, mientras que la nueva evaluación afecta principalmente a la asignación de tareas y responsabilidades laborales.

¿Qué sucede si un funcionario no supera la evaluación?

Hacienda recalca que el sistema de evaluación está diseñado con una orientación positiva. En casos donde los empleados no superen la evaluación, se enfatizará en el fomento de medidas de formación para mejorar su rendimiento y proporcionarles las herramientas necesarias para un desempeño más eficiente.

¿Cuándo entra en vigor?

Hoy adelanta La Información que después, será necesario esperar al menos dos años para que las evaluaciones tengan efectos de percepción de retribuciones complementarias de carácter variable, la progresión en la carrera profesional, en la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo o en la valoración de las necesidades formativas de las plantillas.