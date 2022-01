Gana 3 millones en la lotería después de soñar con los números premiados

Este 6 de enero, Día de Reyes, se celebró también el Sorteo de El Niño. Entre todos los afortunados un vecino de Logroño se hizo con El Gordo. Tal y como ha explicado el afortunado, Juan Jiménez, llevaba más de 20 años jugando con el mismo número y es la primera vez que le toca. Ahora, asegura que utilizará el dinero para pagar la hipoteca de su vivienda. Este no es el único caso en el que la suerte sonríe a quienes tienen ciertas tradiciones a la hora de elegir los números de la lotería.

Un ciudadano francés resultó ser el ganador del Euromillones el pasado octubre después de jugar en cada sorteo durante 15 años. El hombre tenía la tradición de seleccionar el boleto según los números elegidos por sus nietos. Ahora se ha hecho con una fortuna de un millón de euros. Un caso más curioso es el de un australiano que ganó un total de 3,1 millones de euros después de soñar con la combinación ganadora.

Este sueño premonitorio le hizo ganar el sorteo 'The Lott's Set for Life', que ofrece un cuantioso sueldo vitalicio durante dos décadas a los premiados. Cuando acudió a una administración a comprobar el premio no podía creerse que fuera ganador, apuntan en The Sun.

Hasta 13.000 euros al mes por 20 años

El afortunado del sur de Australia es un jugador habitual de este sorteo, y a pesar de que compra un boleto cada semana, esta es la primera vez que se lleva el premio. A principios de diciembre de 2021 tuvo un sueño muy vívido en el que le aparecían los números premiados y, guiado por ello, decidió jugarlos en la lotería.

"Lo sentí como una premonición, no bromeo, realmente sucedió así", explica. El hombre acudió a escanear su ticket cuando se dio cuenta de que el premio del bote no seguía subiendo y pensó que había ganado algo. Entonces, se fue a la oficina central de lotería de su ciudad y allí le comunicaron que había sido el ganador. Ahora recibirá 13.000 euros cada mes durante un periodo de 20 años, lo cual hace un total de más de 3,1 millones de euros.

Asegura que este premio cambiará su vida. Tanto él como su esposa tienen pensado reducir sus jornadas de trabajo o jubilarse de manera anticipada. Además, ayudarán económicamente a sus hijos y guardarán el resto para disfrutar de la vida.