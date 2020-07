Una pareja gana medio millón en el Euromillones tras ser despedidos

Los últimos meses de Robert Fullerton, de 30 años, y su mujer Susan, de 25, afincados en el pueblo de Castledawson en el condado de Londonderry (Irlanda del Norte) habían sido duros. Ambos fueron despedidos de sus trabajos por la pandemia del coronavirus. Confinados, sin ingresos y sin nada que hacer.

Todo hasta que les llegó un golpe de suerte que dio a su vida un óptimo giro de 180 grados. Hace unos días, decidieron acudir a una tienda para comprar un boleto de Euromillones que resultó estar premiado con casi medio millón de euros. "Comencé a temblar", dijo Robert quien trabajaba como pintor de interiores.

"Estaba pensando en mí mismo... no estaba bien, así que decidir salir a tomar un poco de aire fresco", dijo Robert, que fue justo cuando compró el boleto.

"Tras una noche inquieta, llamé a la Lotería Nacional a la mañana siguiente. Me preguntaron algunos detalles y luego, la mujer por teléfono, me dijo algo que nunca olvidaré: 'Felicidades has ganado'", explica el irlandés.

Y añade: "De hecho, todavía no puedo creerlo. Es como un sueño hecho realidad, especialmente en estos tiempos inciertos cuando estamos atrapados en casa y no sabemos cuándo podremos volver a trabajar".

Sin embargo, pese a las ganancias, Robert confiesa que espera volver a trabajar lo antes posible. Asegura que ama su trabajo y la relación con sus compañeros.