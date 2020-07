Las historias tras los 144 millones del Euromillones: de hosteleros a jubilados

Hosteleros, dueños de un taller, de un matadero, regidores de la administración de loterías del pueblo o jubilados, son los perfiles de los agraciados con más de 144 millones de euros del premio del Euromillones. Todos ellos, 15 amigos integrantes de una peña de Mayorga, un pueblo de Valladolid, decidieron volver a jugar tras volver a formar su peña y apenas 15 días después se han convertido en millonarios. El premio lo repartirán a partes iguales, salvo el dueño del establecimiento que vendió el boleto y que tiene dos participaciones, y llega en un momento especialmente necesario ya que en su mayoría son empresarios modestos que han visto paralizada su actividad por el coronavirus, pero además porque pertenecen a una zona castigada por la despoblación por lo que esperan que el dinero impulse al pueblo.

La 'lluvia de millones' llegó este martes por la noche, tras celebrarse el sorteo del que resultaron como únicos acertantes. Ángel, responsable de comprar el boleto, fue también quien se encargó de dar la buena nueva que algunos tardaron en asimilar. Alfonso, uno de los afortunados, estaba dando un paseo cuando le llamaron para avisarle de que les podría haber tocado mucho dinero. "Como que no te lo crees al principio", cuenta. Tras varias llamadas a las que no llegó a dar credibilidad, le llamó su hijo, ahí si ya no había dudas, habían ganado 144.542.315 euros. "¿Qué vamos a hacer?", le preguntó su hijo, "pues vamos a seguir, más contentos, pero vamos a seguir", respondió Alfonso todavía un poco dudoso.

Su vida no será igual después de este premio millonario, pero este miércoles han continuado con su jornada habitual de trabajo. Alfonso ha llegado a las 7 en punto, como cada día, a su puesto. Regenta junto a sus hermanos, también afortunados del Euromillones, el hotel El Madrileño, un negocio que ha sufrido los estragos de la crisis. Explica que durante este periodo están teniendo problemas para contratar a gente y han tenido que asumir una mayor carga, "estábamos cansados, necesitábamos un descanso".

Ahora podrán descansar un par de días, pero con la mente puesta en los turistas a los que invitan a su hotel y al pueblo las próximas semanas. Su objetivo es a corto plazo, "sacar problemillas que teníamos pendientes", después el tiempo dirá, pero no descartan retirarse. "Esta tarde noche nos reuniremos y decidiremos", afirma. Las opciones pueden ser variadas, reconoce que los directores de los principales sucursales de la provincia han llegado este miércoles a primera hora para hablar con ellos y "asesorarles".

Los acontecimientos tampoco han alterado la vida de Ángel. Pese a toda la prensa que se ha concentrado en el Bar Central, que él regenta y que cuenta con la única administración de loterías del pueblo, ha continuado con su trabajo detrás de la barra. Hablamos con él mientras celebra el premio, es momento de festejar los millones pero por ahora no piensa en qué hacer con ellos, "vamos a estar calmados durante un tiempo", señala.

Ángel fue el responsable de elegir la combinación que ha resultado ganadora: 12 - 16 - 23 - 33 - 41 y las estrellas: 8 - 10. La escribió a mano, como él mismo destaca, y solo dos de los números fueron seleccionados a propósito, el resto fue cosa del azar. El martes por la noche comprobó el resultado en la máquina, habían ganado el premio gordo y varias categorías, tuvieron que comprobarlo varias veces para ver que era cierto y que la suerte había caído en ellos.

​Ganadores tras llevar toda la vida la administración de loterías

El Euromillones, que ahora les ha cambiado la vida, ha sido, precisamente, el motor de la vida de María Jesús y su familia. Su marido y su cuñado, que son dos de los afortunados, regentaban el Bar Central, ahora alquilado a Ángel, e incluso tuvieron que retrasar siete años su jubilación para no dejar al pueblo sin ese negocio, uno de los atractivos principales. "No queríamos perderlo", reconoce María Jesús, quien también afirma que la familia ha invertido "todo lo ganado en la vida en el pueblo" y ahora este premio recompensa "el esfuerzo desde jóvenes".

Tras tantos años dedicados a ese trabajo, afirma que "al final la vida siempre tiene una recompensa". No obstante, pese al importante 'pellizco' que les ha tocado no han pensado en grandes planes, "algún viaje, algún capricho", reconoce. El premio millonario les ha tocado a ella y a su marido ya jubilados, por lo que también piensan en los hijos, para su futuro.

Otro de los agraciados ha sido Tarsi Magdaleno, que tampoco ha descuidado su importante labor como conductor de ambulancia: "Lo primero es lo primero, ya habrá tiempo de celebrarlo", ha explicado a Efe. Esta lluvia de millones, que es más que un simple pellizco, ha llegado a la familia del alcalde de la localidad, como ha reconocido el regidor del municipio, Alberto Magdaleno, hijo de Tarsi.

A pesar de la importancia y envergadura de este premio, el alcalde ha expresado que, dadas las circunstancias actuales y "el mal momento por el que atraviesa el país", la celebración y la alegría serán "contenidas". No obstante, Alberto Magdaleno ha celebrado que el premio vaya a estar repartido entre quince familias del municipio y no a un único acertante. "Hay familias a las que les va a venir muy bien", ha concluido el alcalde. Los vecinos del pueblo se han mostrado "muy contentos" por el premio para este grupo, especialmente porque "todos los apostantes somos del pueblo", ha confirmado el dueño del hotel del pueblo.

Mayorga, que tiene poco más de 1.500 habitantes y está ubicado en la provincia de Valladolid, pero colindante con las de León, Palencia y Zamora, se ha convertido en el epicentro de uno de los botes más grandes jamás repartidos por el sorteo de Euromillones, y que permitirá a sus agraciados vivir sin preocupaciones pecuniarias el resto de sus vidas. La combinación ganadora del sorteo ha sido: 12 - 16 - 23 - 33 - 41 y las estrellas: 8 - 10. La peña vuelve a jugar con la misma combinación al sorteo de este viernes, "tenemos otra oportunidad, pero mejor que le toque a otro", afirma Alfonso, que añade que le gustaría que el premio tocase a más vecinos del pueblo.