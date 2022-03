El gas cae el 3% pese a la incertidumbre de si Europa podrá pagarlo en euros.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la tarde del miércoles ante el canciller de Alemania, Olaf Scholz, admitió en una llamada telefónica que los países europeos podrán seguir pagando el suministro de gas ruso en euros. Ante estas palabras, el precio del gas natural TTF para entrega en abril cambia de tendencia y cae este jueves el 3 % después de que Italia y Alemania hayan asegurado que Rusia va a permitir a los países europeos seguir pagando la materia prima en euros y no en rublos. A las 14.00 horas, el gas se paga a 112,9 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un 3,09 % por debajo del cierre del miércoles y un 9,6 % respecto al máximo alcanzado hoy cerca del mediodía (125 euros por MWh), según los datos de Bloomberg recabados por Efe. Este descenso en el precio del gas se dio antes de que sugiera de nuevo la incertidumbre por las nuevas declaraciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Donde afirma que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países "inamistosos" no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprombank.

En esta semana se ha revalorizado casi el 14,5 %, aunque aún está muy lejos de los máximos históricos de la segunda semana de marzo, cuando alcanzó los 335 euros por MWh durante la negociación y cerró en 212 euros. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha afirmado en una conferencia de prensa que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le aseguró ayer que las empresas de Europa pueden continuar pagando en euros o dólares.

Las palabras de Draghi llegan después de que un portavoz del Gobierno alemán dijera anoche que Putin había trasladado este mismo mensaje al canciller alemán, Olaf Scholz, en una conversación telefónica. "Lo que he entendido es que la conversión del pago de euros a rublos es un hecho interno de la Federacion Rusa", ha dicho esta mañana Draghi al tiempo que ha añadido que todavía hay que esperar a los análisis técnicos sobre el cambio en los contratos anunciado con Rusia.

La UE había rechazado la exigencia de Rusia de cobrar su gas en rublos y aseguró que era una violación de los contratos vigentes. Tras la cascada de sanciones económicas aplicadas contra Rusia por invadir Ucrania, Moscú anunció la semana pasada que exigirá el pago de esta materia prima en rublos.

La medida, que tiene como principal objetivo fortalecer su divisa, hundida tras las sanciones económicas en respuesta a la invasión de Ucrania, introdujo dudas en el mercado, ya que la mayoría de los contratos están en euros, lo que hace temer por el suministro. El alto precio del gas natural es el principal motivo por el que se ha disparado el coste de la electricidad en los mercados mayoristas europeos.