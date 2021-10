Gentiloni dice que las medidas sobre la luz deben "respetar el mercado único".

Mensaje importante para los planes del Gobierno. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha indicado que las medidas que adopten los países para frenar en la factura de la luz el impacto del alza de los precios mayoristas deben "respetar el mercado único" europeo y tienen que ser temporales.

Gentiloni, que ha participado en los Desayunos Informativos de Europa Press, afirmó que a pesar de la "fuerte recuperación" en Europa y en España, la "incertidumbre" es muy alta, con "riesgos a la baja" que se han incrementado y, entre ellos, citó la subida de los precios de la energía, que es una "fuente de preocupación" en muchos países y en España en particular.

En este sentido, recordó que España está tomando medidas, y afirmó que estas medidas y el resto de las que acuerden los países europeos deben ser "temporales y específicas" y respetar el "mercado único". El comisario europeo atribuyó el alza de los precios energéticos al aumento de la demanda global como consecuencia de la recuperación económica mundial, lo que calificó como "efecto colateral" de una recuperación "bastante fuerte", pero señaló que está afectando sobre todo a los hogares más vulnerables y a las industrias más intensivas.

En este contexto, recordó que los líderes europeos se reunieron hace unos días en Bruselas y pidieron a la Comisión investigar qué ocurre con el funcionamiento de los mercados mayoristas de la electricidad y el gas, donde se están apreciando subidas de precios que las autoridades financieras deben "examinar seriamente".

Así, afirmó que el 'green deal' europeo no está agravando esta situación, sino que es "parte de la solución". "Sabemos que a pesar de que el efecto de la transición (ecológica) durará décadas, esta no es una razón para desandar la senda de la transición verde, justo lo contrario. Es una larga carrera y no se debe socavar este objetivo estratégico", subrayó.