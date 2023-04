El Gobierno aprueba el decreto de redes eléctricas cerradas para las industrias

El Consejo de Ministros ha aprobado, en la mañana de este martes, el decreto de redes eléctricas cerradas para polígonos industriales, que venían siendo reivindicadas por la industria, especialmente por el sector petroquímico situado en Cataluña. Según ha indicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior a la reunión del Ejecutivo, estas redes benefician a los polígonos y polos industriales de España, que ha recordado que pedían una regulación de esta solución.

Ha explicado que, con estas redes eléctricas cerradas, distintas plantas industriales participan de una red cerrada dentro del polígono que se conecta a un único punto del sistema eléctrico. Ribera ha señalado que ello permite un ahorro en el coste de la electricidad a cada una de las plantas conectadas a un único punto de la red, además de para el conjunto del sistema eléctrico.

Las redes de distribución cerradas, según establece la normativa europea, son aquellas que suministran energía eléctrica a una zona industrial. Así, permiten agregar pequeños consumidores con distintas tensiones de red como si fueran un único gran consumidor conectado a una mayor tensión.

Empresas pertenecientes a las categorías 'B' o 'C'

En concreto, sólo las empresas industriales pertenecientes a la categoría 'B' o 'C' de la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) y aquellas que aun perteneciendo a los grupos 'D' y 'E' se computen como industriales a efectos estadísticos, podrán conformar una red de distribución cerrada. En la red podrán participar hasta 100 consumidores no industriales, siempre que tengan relación con las industrias, estén en el interior de la red o sean adyacentes a la misma, y no representen más del 2% del consumo eléctrico total.

Comprarla a una distribuidora y gestionarla

Según el Real Decreto aprobado, con el que se completa un trámite que se inició en junio de 2021 con el lanzamiento a consulta pública de su proyecto, los industriales titulares de la red cerrada tendrán que construirla o comprarla a una compañía distribuidora, y serán los responsables de gestionarla, de invertir en su mantenimiento y de facturar por los peajes, cargos y otros costes a los consumidores conectados a ella, mientras que los comercializadores que vendan electricidad a los miembros de la red cerrada sólo facturarán por la energía consumida.

A finales de 2018 el Gobierno aprobó mediante el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad. Entre ellas se encontraba ya la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada con el objetivo de facilitar una reducción de costes de este suministro para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos.