¿Cuál es el horario de Mercadona mañana, Jueves Santo? 

El horario de Mercadona para esta Semana Santa de 2023 varía en función de dónde se ubique la tienda de la empresa valenciana. Si bien, lo único que no varía es que el Viernes Santo, 7 de abril, permanecerán cerrados todos los supermercados de la cadena de distribución alimentaria líder en España. La razón no es otra que, por convenio colectivo, la compañía presidida por Juan Roig, no abre los días festivos nacionales.

Asimismo, siguiendo su misma política de empresa, tampoco lo hará el Domingo de Resurrección, 9 de abril. En lo que se respecta al Sábado Santo, 8 de abril, su horario habitual no varía, esto es, desde las 9:00 horas hasta las 21:30 horas.

Horario de Mercadona para el Jueves Santo, 6 de abril

Ahora bien, ¿qué sucede con el Jueves Santo, 6 de abril? Pues en este caso, sus puertas estarán abiertas mañana para los fieles clientes de Hacendado, Deliplus o Bosque Verde hasta las 15:00 horas. En comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra, las tiendas de Mercadona abrirán el Jueves Santo, 6 de abril, pero no el Lunes de Pascua, 10 de abril.

El Lunes de Pascua, cerrado en estas comunidades autónomas

En comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra, no abrirá el Lunes de Pascua, 10 de abril. Estas son las cinco comunidades en las que permanecerá cerrado el próximo lunes:

Islas Baleares

​Cataluña

​Comunidad Valenciana

​Navarra

​País Vasco

​La Rioja

¿Cómo saber el horario de mi Mercadona más cercano?



El horario habitual de Mercadona es de 9:00 a 21:30 horas, excepto festivos. Sin embargo, lo cierto es que existen algunas excepciones en algunas zonas y tiendas. Especialmente en los supermercados localizados en las zonas costeras de la geografía española. Este es el caso, por ejemplo, de puntos costeros como Cádiz, Almería, Alicante, Valencia o Barcelona, en los que se puede llegar a abrir incluso los domingos durante la época de verano.

Por otra parte, normalmente, a finales de junio, la empresa de origen valenciano ampliar media hora más su horario de cierre, hasta las 22:00 horas. Para comprobar la franja horaria de la tienda que más le interese, Mercadona dispone de una plataforma en la que puede consultar los horarios diarios. Es muy fácil de usar. Solo hay que introducir el código postal o, si no lo recuerda, usar la opción de 'Usar mi localización actual'.