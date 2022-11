Los transportistas convocan un paro indefinido y echan un órdago a Sánchez

Los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte lanzan un órdago al Gobierno y pocas horas después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, apelara a la "responsabilidad" del colectivo para que no convoquen paros de nuevo han convocado una nueva huelga indefinido que empezará la medianoche del domingo al lunes para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas.

El nuevo paro llega después de que desde el Gobierno se asegurara que se "han cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte". Sánchez, en declaraciones a TVE, ha destacado que las condiciones y las circunstancias del sector han mejorado y que el Gobierno seguirá trabajando para el cumplimiento de lo acordado.

Por ello, y tras ofrecer diálogo para "reconducir" los "pequeños desajustes" que puedan existir, hacía un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el "momento complejo" actual. La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia. Sus peticiones no han sido escuchadas y el nuevo paro pone en jaque los flujos de suministro de mercancía a falta de un mes de las compras navideñas. Ya en marzo, con la anterior huelga, se paralizó el país.

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte ha anunciado este lunes en una rueda de prensa los resultados de las votaciones de las asambleas provinciales, que, con un 86% de los votos, han acordado secundar la iniciativa. Esta organización de transportistas de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.