La industria láctea entra en campaña en busca de mejores precios y por la sequía

Las campañas electorales son tiempos propicios para buscar un hueco en la agenda de unos políticos más receptivos y los comicios del 28 de mayo no son la excepción. Si a todo esto le añadimos la inquietante aparición de la sequía, con su impacto en el proceso productivo especialmente en la alimentación animal, y otros problemas estructurales como el relevo generacional, no es extraño que la patronal láctea agrupada alrededor de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) haya lanzado su propio documento de reivindicaciones titulado 'Por el futuro del sector lácteo en España'. El objetivo no es otro que la superviviencia de la 'leche made in Spain', tanto en el mercado interior como a nivel internacional.

Al respecto, el director de Fenil Luis Calabozo, reconocía este jueves en un desayuno informativo que las medidas propuestas se pueden adaptar a las diferentes contextos autonómicos y que trasladarán sus inquietudes a los partidos políticos. En cualquier caso, avisó de que es "difícil aplicar regulaciones horizontales" por las diferencias entre centros de producción, las necesidades de tierras, la capacidad financiera y la posibilidad de emprender, entre otros factores. En este sentido, advertía que si no se crean las condiciones adecuadas para este sector y si continúa la falta de lluvias "el suministro puede estar en riesgo" por las dificultades para la alimentación de los animales con la consiguiente merma en la cabaña ganadera. La sequía puede convertirse en el próximo 'cisne negro', reconocen desde la industria láctea.

Una industria con peso en el mundo rural 18.400 explotaciones ganaderas (unas 11.000 son de leche de vaca)

1.600 centros de transformación, casi el 40% en poblaciones de menos de 2.000 habitantes

30.000 empleos directos

98,5% de pymes, con una facturación de 9.500 millones de euros anuales (1,3% PIB)

Producción anual de leche de vaca en España: 7,4 millones de toneladas sobre unas necesidades de 9 millones de toneladas.



Primero productor de la UE de leche de oveja (500.000 toneladas anuales) y segundo de leche de cabra (480.000 t/año).

Pero, ¿qué proponen exactamente las fábricas de productos lácteos? Un decálogo que abarca desde "un mejor tratamiento regulatorio y fiscal a los productos lácteos" (en Fenil no ven con malos ojos ampliar la rebaja del IVA, aprobada en diciembre, más allá de junio y extenderla a todos los productos lácteos) pasando por promover el relevo generacional, aplicar "criterios realistas" para los modelos de granjas ("criterios de supervivencia, apunta Calabozo), y "garantizar una remuneración justa a todos los eslabones de la cadena". Este último punto está, de nuevo, de actualidad por la polémica en Andalucía alrededor de las diferencias entre parte de los ganaderos y Lactalis- Puleva por una revisión a la baja de los contratos de compra de leche cruda.

El precio de la leche en origen subió un 60% entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2023 en España frente a un 25% de media en la Unión Europea

A vueltas con los precios

"En cuatro o cinco meses puedo estar arruinado" apunta José Luis La Rosa, quien es ganadero y responsable de vacuno de leche de COAG Andalucía. En este sentido, argumenta en conversación con 'La información', que los nueve céntimos de rebaja por litro de leche cruda (en origen) propuestos por la multinacional francesa supone una rebaja del 15% que dejaría el precio de venta en 51 céntimos/litro. Lo que le recuerda a lo vivido en 2021. Todo ello, añade La Rosa, cuando soporta en la alimentación animal una situación ambivalente: Cae el precio del cereal "entre un 50 y 60%" mientras, en paralelo, se incrementa que el de la alfalfa, el heno... por el impacto de la sequía. En este punto, al contrario que con los piensos, los ganaderos tiran de una producción local mermada. Mal augurio, cuando alimentar a las vacas es el hasta el 70% de lo que cuesta un litro de leche en origen.

Tampoco ayuda que, con datos de enero de 2023, la alimentación al ganado ya sume un incremento del 21,26% en el último año, según estimaciones del Ministerio de Agricultura. "La Ley de la Cadena no funciona, ya que Puleva no haría esto. Es una ley vacía", critica La Rosa quien cree que esta regulación que obliga a la industria a cubrir los costes de producción en sus transacciones no está funcionando.

Desde Fenil, su director general Luis Calabozo, habla de "debates de la oferta y la demanda por unos costes mayores y menores entre compradores y vendedores". En este sentido, explicaba que el actual entorno de incertidumbre derivado de una serie de "shocks" externos como la guerra en Ucrania hace que los "ciclos lácteos sean más visibles acelerando o desacelerando los ritmos de reestructuración y la dinámica del sector". Como ejemplo, señalaba que según datos de la Comisión Europea, entre febrero de 2022 y el mismo mes de este año el valor de la leche en origen (cruda) se había disparado en España un 60% frente a una media comunitaria del 25%. En concreto, el precio por litro, se situaba en los 0,58 euros/litro durante marzo en España contra los 51,79 euros de promedio de la UE. Por ejemplo, en Francia y Portugal se sitúan en los 0,47 euros y 0,54 euros, repectivamente.

"Si alguien no remunera la leche según el mercado, se queda sin leche y si alguien lo hace por encima de los competidos, se queda sin mercado", Luis Calabozo (Fenil)

Al respecto, el representante de la industria láctea replicaba que todo lo anterior se traducía "en 25 céntimos de euro por litro de leche más pagado al ganadero dejando cinco céntimos solo para el aumento de costes del resto de eslabones de la cadena" y esgrimía lo que denominó como "el deterioro de los resultados de las industrias transformadoras y la erosión de sus márgenes" por inputs como la energía, los envases, el transporte...

En este sentido, el director general de Fenil, señalaba que las 'commodities' como la mantequilla y el queso ya están moderando o bajando sus precios . En la última entrega del boletín de la Comisión Europea, publicado este mes, registraba escasos movimientos en ambos productos en el mercado europeo, y apuntaba al dilema al que se enfrentan como industria. "Si alguien no remunera la leche según mercado, se queda sin leche, y si alguien lo hace por encima de los competidores se queda sin mercado. Hay que buscar un equilibrio", resume Calabozo. Es decir, mantener el mercado interno sin perder competitividad.