Cuánto dinero gana Edurne por concierto y su patrimonio inmobiliario con De Gea

Edurne regresa a El Hormiguero para promocionar su nuevo single. Se llama Nada y es un adelanto del que será su próximo disco. Pero además, la cantante llega como el gran fichaje de la casa para esta temporada, ya que después de muchos años cambia Telecinco por Antena 3. Debutó en Operación Triunfo en 2005 y en estas casi dos décadas ha demostrado ser una 'todoterreno' de la música y la televisión. También ha trabajado en musicales de éxito, como Grease, y desarrolla su perfil de influencer en redes sociales, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

Durante ocho años ha formado parte del jurado de Got Talent en Mediaset y siempre ha sido una de las preferidas de la audiencia. "Os vengo a contar algo importante para mí. Después de años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", escribió en su Instagram. Pero solo es un punto y seguido. Porque ahora tiene muchas ganas de "evolucionar y probar cosas distintas".

Edurne no deja de lado la televisión, ya que dará el salto a Antena 3. La madrileña regalará sus grandes conocimientos musicales y de talento en La Voz, estrenándose en 2025 en La Voz Kids. Compartirá jurado con artistas de la talla de Lola Índigo, Melendi, David Bisbal o Rosario Flores. Todavía quedan unos meses para poder verlos a todos juntos en pantalla, ya que primero grabarán la temporada completa y después se emitirá.

¿Cuánto cobra Edurne en sus conciertos?

Edurne nunca ha dado pistas sobre el dinero que tiene, ni siquiera cuando visitó a David Broncano en La Resistencia. Pero sí hay datos sobre lo que cobra en cada uno de sus conciertos. Su caché en 2023 era de unos 26.000 euros por concierto, aunque la cifra varía en función de la época del año o el aforo, entre otras casuísticas.

La cantante ya está preparada para retomar su carrera musical, y es que en los últimos ocho años solo ha estrenado el disco Catarsis (2020). “Empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”, anunció. Su próximo disco será la vuelta a unos temas más bailables, como los de sus inicios.

Además, la cantante es muy querida entre la audiencia de televisión y por eso las grandes marcas se fijan en ella. Tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y 2,4 millones en TikTok. Esto le aporta jugosos ingresos por promocionar los distintos productos de las marcas de las que es imagen. Recientemente, Edurne se ha convertido en la nueva embajadora de Puerto de Indias para el 2024.

Las propiedades de Edurne y De Gea en Madrid y Manchester

La cuenta bancaria de Edurne cuenta con una buena salud. También la de David De Gea, con quien se casó en 2023. Dos años antes, el exportero del United entró en la lista de los jóvenes menores de 30 años más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada de 52 millones de euros. En los últimos años, ha invertido en un despacho de abogados que se dedica a la representación de futbolistas y en ladrillo, ya que abrió una inmobiliaria en el barrio de Salamanca.

Edurne tiene un pequeño apartamento en el centro de Madrid, aunque antes de mudarse a Manchester en 2018 vivía en la residencia familiar en El Escorial. De Gea, que se encuentra sin equipo, también adquirió una casa en Madrid (Majadahonda), donde vive actualmente junto a Edurne. Un piso de 182 metros cuadrados y 19 de terraza. Mientras, mantiene su mansión de Inglaterra valorada en más de 5 millones de euros.