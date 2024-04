Finanzas personales

Di adiós al Ingreso Mínimo Vital (IMV) si no haces esto en la declaración de la Renta

Uno de los requisitos para que no te quiten la ayuda es tramitar la Renta todos los años, aunque no se esté obligado por el total de ingresos. Eso sí, no olvidemos que tener que hacerla no significa pagar.