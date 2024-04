Cómo hacer la declaración de la Renta 2023 y pagar menos: los trucos que recomiendan los expertos

En plena Campaña de la Renta 2024, un periodo que empezó el pasado 3 de abril y que se extenderá hasta el 1 de julio, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) no ha faltado a su cita con el contribuyente y acaba de presentar sus recomendaciones para todos los que todavía tienen que tramitar la declaración de la Renta 2023. Si tienes dudas para descargar y presentar tu borrador a la Agencia Tributaria, estas 22 recomendaciones te ayudarán a recibir más dinero, pagar menos y evitar las temidas paralelas de Hacienda.

¿Quién tiene que hacer la declaración de la Renta?

-Es importante revisar los datos fiscales proporcionados por la Agencia Tributaria antes de confirmar el borrador de la declaración. Se debe prestar especial atención a las circunstancias personales y familiares, el estado civil, el nacimiento y números de hijos, y el lugar de residencia, especialmente si han cambiado durante el año 2023.

-También debe comprobar si está o no obligado a presentar la declaración del impuesto. Esto dependerá del tipo de rentas que perciba y de su cuantía. Por ejemplo, si percibe rendimientos del trabajo, estará obligado a declarar si cobra más de 22.000€ brutos de un solo pagador, o más de 15.000€ si las rentas proceden de varios pagadores, salvo que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y restantes, por orden de cuantía, no superen en conjunto 1.500€.

Cobro el IMV ¿tengo que hacer la declaración?

Las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia siempre están obligadas a presentar la declaración, aunque dicho ingreso esté exento.

¿Qué hago si he cobrado intereses de demora?

Si la Administración le ha abonado intereses de demora al efectuar una devolución de ingresos indebidos deberá de tributar por ellos al constituir una ganancia patrimonial que tributa en la renta general.

Soy cotitular de una cuenta bancaria ¿cómo afecta a la Renta?

Si es cotitular de una cuenta bancaria con otra persona y usted no genera los ingresos que nutren el saldo de esa cuenta, no impute ningún rendimiento del capital mobiliario, con independencia de que en los datos fiscales la Administración atribuya a cada titular la mitad de los rendimientos.

Debe repasar las declaraciones de años anteriores con incidencia en la de 2023, prestando atención, por ejemplo, a las pérdidas patrimoniales, rendimientos del capital mobiliario negativos y bases liquidables negativas pendientes de compensación de los cuatro últimos años, porque podrá aprovechar esos saldos para rebajar la cuota a pagar en este.

¿Cómo declaro la indemnización por despido?

Si ha sufrido un despido improcedente en 2023, y la indemnización no supera lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, en principio, la indemnización percibida, hasta 180.000€, estará exenta, pero tenga cuidado porque esto no será así si se puede apreciar que ha existido un pacto entre la empresa y el trabajador.

He vendido mi vivienda habitual ¿cómo lo declaro en la Renta?

Si en 2023 vendió su vivienda habitual, sepa que la ganancia patrimonial puede quedar exenta si se reinvierte el importe obtenido en la compra de una nueva vivienda habitual. Si todavía no ha comprado una nueva, pero tiene intención de hacerlo, no olvide que dispone de 2 años para reinvertir y que deberá, en su declaración de este año, indicar su compromiso de adquirir una nueva vivienda en dicho plazo, a efectos de beneficiarse de la exención. El coste de la nueva vivienda puede sufragarse con financiación ajena.

Mayores de 65 años que hayan vendido su casa

Los contribuyentes de 65 o más años que hayan transmitido su vivienda habitual en 2023 generando una ganancia patrimonial no tendrán que tributar por ella sin necesidad de reinvertir. Si está casado en gananciales y solo uno de los cónyuges ha cumplido los 65 años, tributará por la mitad del beneficio, aunque algunos Tribunales de Justicia entienden que no se tributa si, al menos, uno de los dos cónyuges tiene 65 años.

He cobrado atrasos en 2023 ¿cómo lo declaro en la Renta de IRPF?

Si en 2023 ha percibido atrasos –rendimientos de un período impositivo anterior por causas justificadas no imputables al trabajador–, deberá presentar declaración complementaria del año en el que fueron exigibles esos atrasos. Dicha declaración se tiene que presentar en el plazo que media entre la fecha de percepción de esos rendimientos y el 1 de julio de 2024, sin sanciones ni recargos.

¿Desgravan los gastos por movilidad?

Si durante 2023 tuvo que trasladar su residencia a otro municipio por motivos de trabajo, podrá aplicar un gasto adicional de 2.000 euros por movilidad geográfica. Es necesario que antes de aceptar el trabajo que motiva el cambio de residencia el contribuyente estuviera desempleado e inscrito en la oficina de empleo.

Cuotas a colegios profesionales

Acuérdese de deducir como gasto las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, en caso de que la colegiación tenga carácter obligatorio para el ejercicio de su profesión.

La amortización de la casa en la declaración de la Renta

La amortización de bienes muebles cedidos conjuntamente con el inmueble arrendado, como pueden ser mobiliario, instalaciones, enseres y resto del inmovilizado material, se podrá realizar aplicando un tipo entre el 10% anual o el resultante de la vida útil máxima, 20 años (5%). No olvide tener los documentos que acrediten dichas adquisiciones.

Cómo desgravar el alquiler

Recuerde que, si su inquilino destina el inmueble a vivienda habitual, podrá aplicar una reducción del 60% a las rentas percibidas, pero no olvide que la reducción solo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente. Es decir, si no declara los alquileres voluntariamente y, después, la Administración le regulariza, no podrá aplicar la reducción.

Dirvociados: ¿quién declara la vivienda?

El cónyuge separado o divorciado que sigue siendo propietario de la vivienda que habitan el otro cónyuge y sus hijos no ha de imputar renta inmobiliaria por la misma. Además, si la adquirió antes del año 2013 y sigue pagando préstamo hipotecario, podrá deducir por vivienda habitual.

Recuerde que el importe máximo de las aportaciones a los sistemas de previsión social del propio contribuyente no puede superar el menor de los siguientes límites: el 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas o 1.500 euros. Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales.

Autónomos y planes de empleo en la Renta

Se limitan a 4.250 euros las aportaciones reducibles de los autónomos a planes de empleo simplificados (aparte de la reducción de 1.500€ por aportaciones a planes individuales) o de aportaciones a planes de pensiones de empleo de los que sea promotor y partícipe –también a Mutualidades de las que sea mutualista o a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que sea tomador y asegurado–.

Deducción por la compra de un coche eléctrico

Se introduce una deducción del 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico, con el límite de 20.000€, cuando la compra del mismo se produzca entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, si bien también se contempla la aplicación de la deducción en caso de entregas a cuenta dentro de dicho plazo y en ciertas condiciones.

Cuánto desgravar instalar una recarga de baterías

También se introduce una deducción del 15 por 100, con una base máxima de 4.000 euros, del coste satisfecho por la instalación, dentro del mismo período anterior, de sistemas de recargas de baterías para vehículos eléctricos.

Así se declaran las obras en la Renta 2023

Si ha realizado obras de mejora de la eficiencia energética en su vivienda, o en una vivienda alquilada que constituya la vivienda habitual del inquilino, se podrán aplicar 3 deducciones –no simultáneamente–, siempre que se cumplan determinados requisitos. No se olvide que para aplicar estas deducciones hay que tener dos certificados de eficiencia energética –expedidos por un profesional–, uno con fecha anterior a la obra y otro con fecha posterior a la misma.

¿Qué sucede si un contribuyente ha muerto?

En el caso de contribuyentes fallecidos, los herederos deben tener en cuenta que han de incluir todas las rentas que tuviera pendientes de imputar, como la parte de las ganancias de operaciones a plazo o las ayudas que se imputan, de manera fraccionada, en 4 años.

La declaración ¿conjunta o por separado?

Valore la opción por la tributación conjunta o individual, según sus circunstancias personales y familiares. Recuerde que los cónyuges que tengan su residencia habitual en comunidades autónomas distintas y opten por tributar conjuntamente, presentarán la declaración en la comunidad donde tenga su residencia habitual el miembro con mayor base liquidable.