Así puedes comprar un iPhone con un descuento de 400 euros

Si estás en la búsqueda de compra de un nuevo teléfono inteligente, probablemente te gustaría tener un iPhone de alta gama y último modelo, como el iPhone 15 a poder ser, pero tal vez te abstienes de hacerlo por el precio tan elevado que suele implicar hacerse uno de ellos. Sin embargo, existe una solución. Hay una manera de comprar este tipo de productos sin pagar sus altos precios. Y es que, Apple cuenta con un servicio no muy conocido que permite adquirir todo tipo de sus artículos a un precio muy rebajado, pero con todas sus prestaciones: El Apple Trade In (productos reacondicionados).

¿Cómo funciona el Apple Trade In?

El sistema de dispositivos reacondicionados Trade In cuenta con iPhone, Apple Watch, iPad o Mac y su método se basa en compradores que, poco después de haber adquirido un artículo deciden actualizarlo, y lo llevan a Apple. Ahí, la tienda les ofrece una retribución económica, a veces en forma de descuento o tarjetas de regalo por su producto, que después pasa a la fase de restauración.

En esta fase, el dispositivo se somete a una serie de evaluaciones técnicas donde los expertos evalúan su condición y dependiendo de lo que sea necesario, reparan los fallos. Apple se encarga de sustituir aquellos componentes que puedan encontrarse en estado defectuoso -como baterías o pantallas desgastadas-, y además reinstala el sistema operativo iOs para poder reestablecer el dispositivo a su configuración de fábrica.

A quiénes beneficia el Trade In

Sin duda, este tipo de dispositivos reacondicionados es una opción realmente positiva que permite a personas con todo tipo de presupuestos adquirir un producto de alta gama. Además, para aquellos que ya posean el producto y planeen cambiarlo por otro, también supone una buena oportunidad puesto que según la lista que brinda la empresa, suelen ofrecer un precio bastante elevado por los dispositivos.

Cuánto puedes ganar por tu iPhone

Por ejemplo, en la gama del iPhone 14, se puede obtener hasta 630 dólares (586 euros) o 400 dólares (372 euros) por el iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, y el iPhone 14, respectivamente. Incluso, bajo el pretexto de ayudar al medio ambiente, si el producto no resulta elegible para el Trade In, Apple se encarga de reciclarlo de forma gratuita.

Además, existe la opción de hacer la entrega del dispositivo vía online, en la que el cliente solo tendrá que enviar por correo su producto, facilitando aún más el proceso. Para aquellos que compren un artículo reacondicionados, el tiempo de devolución incluye 14 días desde la fecha en la que se reciba.