Apple encara su mayor crisis de ventas desde el Covid pero esta vez es más grave

Las entregas del iPhone de Apple cayeron cerca del 10%, más de lo proyectado, en el trimestre de marzo, reflejando que sus ventas están en declive en China a pesar de la recuperación general de las cifras de la industria de teléfonos inteligentes. Según la consultora especializada IDC, la empresa envió 50,1 millones de iPhones en los primeros tres meses, quedando por debajo de la estimación promedio de analistas de 51,7 millones compilada por Bloomberg.

La caída del 9,6% interanual es la más pronunciada para Apple desde que los bloqueos por el Covid en China pusieron contra las cuerdas sus cadenas de suministro en 2022, tras el cierre de varias fábricas en ese país por orden de las autoridades y huelgas entre los trabajadores que producen el iPhone.

La tecnológica con sede en Cupertino, California, ha tenido dificultades para mantener las ventas en China desde el debut de su último modelo el pasado mes de septiembre ante el resurgimiento de rivales como Huawei Technologies y Xiaomi, junto con una prohibición en Beijing de dispositivos extranjeros en el lugar de trabajo, han afectado todas las ventas. Los datos de IDC proporcionan la primera instantánea del rendimiento global del producto más importante de Apple antes de su presentación de resultados prevista para el próximo 2 de mayo.

Esta ves es diferente y más grave

La caída en los envíos de iPhone es muy significativa esta vez, dado que el mercado de teléfonos móviles en general está registrando su mayor crecimiento en años. En conjunto, los fabricantes de teléfonos inteligentes enviaron 289,4 millones de dispositivos en el periodo (enero-marzo), un 7,8% más que desde los mínimos de 2023, cuando los fabricantes lidiaban con un exceso de dispositivos no sin vender.

Samsung Electronics Co. recuperó el primer lugar en el trimestre de marzo, mientras que Transsion, enfocado en terminales de bajo coste, aumentó los envíos en un 85% y Xiaomi se recuperó para cerrar la brecha con Apple en el segundo lugar del escalafón de compañías. Nabila Popal, directora de investigación en IDC, aseguró que "el mercado de teléfonos inteligentes está emergiendo de las turbulencias de los últimos dos años más fuerte y cambiado"' y enfatizó el cambio de trono en el sector.

Hon Hai Precision Industry Co., Murata Manufacturing Co. y LG Innotek Co., algunos de los principales proveedores de Apple, cayeron en bolsa el lunes, en medio de un clima negativo en Asia por temor a un conflicto bélico al alza en Oriente Medio tras el ataque de Irán sobre Israel. Apple caía alrededor del 1% a media sesión y amplía su descenso en lo que va de 2024 por encima del 5%.

"Aunque Apple ha sido súper resiliente y ha visto gran crecimiento en envíos y participación en los últimos años, será un desafío para la empresa mantener el ritmo de crecimiento y la cuota máxima que vio en 2023. A medida que el mercado se recupera más en 2024, IDC espera que Android crezca mucho más rápido que Apple", apunta Popal en sus análisis del sector.