Jonas Brothers anuncian un concierto en España: esto cuestan las entradas

Jonas Brothers han anunciado las fechas de su gira mundial. 'The Tour: Five albums one night' incluye una única parada en España. El concierto de los hermanos en nuestro país tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 25 de mayo de 2024 y las entradas se pondrán a la venta muy pronto con precios que van desde los 65 euros hasta los 85 euros más gastos.

En total, los Jonas Brothers harán una gira con 90 actuaciones en 20 países. Las paradas tendrán lugar en Polonia, Austria, República Checa, Irlanda del Norte, Hamburgo, Lyon, Múnich, Noruega, Australia y Nueva Zelanda. Además, han ampliado los conciertos planificados en América.

Para su único concierto en España, las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 4 de agosto a las 10 horas en LiveNation y TicketMaster. Además, todas las personas registradas o que se registren en en la primera de ellas en los próximos días podrán acceder a la preventa de tickets el jueves 3 de agosto a las 10 horas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Jonas Brothers?

En los próximos días, los seguidores de los Jonas Brothers podrán adquirir sus tickets para esta única fecha en España de la gira 'The Tour: Five albums one night'. Estos son los precios de venta de las entradas para el concierto en Barcelona:

P1 Seated 85,00€ + 11.50€ de gastos.

PL2 Pista GA 75,00€ + 10.00€ de gastos.

PL3 Seated 70,00€ + 9.50€ de gastos.

PL4 Seated 65,00€ + 8.50€ de gastos.

Platinum – Son las entradas más solicitadas de un evento y se ponen a la venta en modalidad precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento, tal y como hacen compañías aéreas y el sector hotelero. El objetivo es ofrecer a los fans un acceso justo y seguro a las localidades más demandadas que además son las más proclives a ofrecerse en el mercado secundario. Estas entradas no incluyen ningún servicio o producto adicional como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP.

¿Cuántos discos han vendido Jonas Brothers?

Considerados uno de los grupos de más éxito del siglo XXI, Jonas Brothers - Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas- han vendido más de 20 millones de álbumes, han sido nominados dos veces a los premios Grammy han cosechado 26 éxitos en el Billboard Hot 100, han conseguido tres números 1 consecutivos en el Billboard 200 y han generado miles de millones de streams. Entre muchos elogios, recientemente han recibido su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2019, se produjo el regreso de la década con el álbum 'Happiness Begins' que se tradujo en un éxito histórico: Sucker (5 veces platino) que los acuñó como "el primer grupo en el siglo XXI en debutar en el número 1 en el Hot 100", explotó como el "Single Pop Airplay número 1 más largo de 2019" y recibió una nominación al Premio Grammy en la categoría de 'Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo'. Happiness Begins impresionantemente anotó la "mayor semana de ventas de 2019 en el momento del lanzamiento" y consiguió el Doble Platino con Only Human y Platino con Cool.

La banda apoyó el álbum con la gira mundial Happiness Begins Tour -vendiendo más de 1,2 millones de entradas- y los documentales de Amazon Original Chasing Happiness y Happiness Continues. Mientras tanto, Kevin, Joe y Nick, han mantenido prolíficas carreras en solitario que se extendieron a la televisión, el cine y exitosas empresas.

¿Cuándo volvieron a unirse Jonas Brothers?

En 2023, Jonas Brothers demostraron una vez más que son una fuerza constante, embarcándose en una nueva era con el lanzamiento de 'The Album' a través de Republic Records. El disco fue producido por Jon Bellion y cuenta con los exitosos singles Waffle House y Wings. Para apoyar el nuevo álbum y esta nueva era Jonas Brothers arrancan 'The Tour: Five Albums. One Night'. con dos conciertos con todas las entradas agotadas en el icónico Yankee Stadium de Nueva York los días 12 y 13 de agosto. La gira incluirá conciertos en estadios y arenas de todo el mundo hasta 2024, lo que supone la gira más grande y extensa de la banda hasta la fecha.