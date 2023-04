La anulación de 'Viñedos de Álava' por el TSJPV dificulta el acceso a ayudas públicas

La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), adoptada esta semana y ya recurrida por los afectados, de anular la autorización que concedió el Ejecutivo de Vitoria (PNV- PSE/PSOE) a la Denominación 'Viñedos de Álava' para comercializar sus vinos dificulta el acceso a algunas de las ayudas públicas del gobierno vasco dirigidas 'ex profeso' a vinos amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas (IGP). Por ejemplo, esta comunidad autónoma lleva adjudicados junto al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA, dependiente del Ministerio de Agricultura) 35,2 millones de euros desde 2018 para apoyar la promoción en terceros países. Solo para 2023 se estima que se presentarán acciones de promoción exterior por un montante de 12 millones de euros, la mitad a cuenta del Fondo. Con la medida cautelar adoptada por el TSPV, 'Vinos de Álava' tendría difícil recibir una subvención como la citada.

Además, según la última convocatoria, las ayudas que se darán a acciones de promoción que se desarrollen entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de este año tendrán una duración máxima de hasta tres años para los vinos que estén bajo el amparo de una DO o una IGP frente al año para empresas vinícolas. Lo que no es óbice para que las bodegas, empresas vitivinícolas, asociaciones e interprofesionales de las que puedan participar los miembros de esta DO reciban estas subvenciones u otras similares pero no bajo la etiqueta 'Vinos de Álava'.

Es importante que, si la Denominación de Origen 'Vinos de Álava' pudiera salir adelante finalmente, el tutelaje de la misma (regulación, inspecciones, respresentación en los órganos rectores, etc...) residiría en el gobierno vasco al tratarse de una denominación de origen cuyo territorio se limitaría a una única comunidad autónoma. En el caso de Rioja, en cambio, al situarse sus 144 municipios en tres autonomías (Rioja, País Vasco y Navarra) su regulación corresponde al Ministerio de Agricultura, según fija la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. España cuenta con siete DO y 5 IGP de esta naturaleza frente a 201 denominaciones y 135 indicaciones limitadas al ámbito de una misma autonomía.

Esperando a Bruselas

De cualquier modo, la medida cautelar del TSJPV por la que ha suspendido la Orden de 7 de octubre de 2022 de la Consejería de Desarrollo Económico del Gobierno vasco que otorgaba la denominada 'protección nacional transitoria" a “Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava” es solo parte de un proceso judicial. Ahora toca esperar hasta que el alto tribunal vasco falle definitivamente sobre el fondo del asunto. Esto, según fuentes consultadas, puede llevar alrededor de un año. En concreto, tanto la propia 'Viñedos de Álava /Arabako Mahastiak' como la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), recurrieron también esta decisión bajo el argumento de que los jueces no han argumentado de forma suficiente que haya un perjuicio para la Denominación de Origen Calificada Rioja (DO Cª Rioja).

En paralelo, la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre si inscribir o no esta nueva DO en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOU) dándole carta de naturaleza definitiva. Así lo establece la normativa comunitaria para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. El expediente fue remitido hace unos meses a Bruselas por el Ministerio de Agricultura, adjuntando un informe técnico en el que mostraba su oposición a esta escisión de la DO Cª Rioja. El proceso no ha avanzado desde entonces y todo parece indicar que se está a la espera de que la Justicia española se pronuncie definitivamente.