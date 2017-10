La receta del Círculo de Empresarios: menos indemnización, más salario

Menos indemnizaciones para los fijos, de 20 días, mejores salarios para los trabajadores, fundamentalmente los temporales y solo tres tipos de contrato. Esas son las medidas que lanza el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, si se lleva a cabo una nueva reforma en el mercado de trabajo.



Seoane cree que se deben tomar medidas para acabar con la dualidad del mercado laboral español donde se da un "exceso" de trabajo temporal con salarios bajos.



"Hay un exceso de trabajo temporal y también, esto hay que reconocerlo, tenemos unos salarios en esos trabajadores temporales que muchas veces es excesivamente bajo".



Para Vega de Seoane, la dualidad existente en el mercado laboral español entre temporales y fijos es un elemento "muy negativo" para la economía y debe atajarse igualando "las barreras de entrada y salida", es decir, abaratando las indemnizaciones por despido. "Somos partidarios de que las reformas laborales que vengan tengan esto en consideración", defiende.



Para el Círculo, esta dualidad podría atajarse dejando en tres los tipos de contratos: uno fijo con "barreras de salida razonables" (unos 20 días de indemnización por despido), otro temporal cuando la naturaleza del trabajo lo justifique y un tercero en prácticas. Esto, explica Vega de Seoane, acabaría con situaciones, especialmente en las empresas más pequeñas, en las que se termina prescindiendo de los empleados sólo en función de lo que cuesta despedirlos en lugar de por su talento o productividad.



"Tenemos que terminar con esto (...) no con ocurrencias, con medidas que funcionen", apunta. En este sentido, desde el Círculo también insisten en la necesidad de ayudar a las empresas españolas a aumentar su tamaño, ya que los sueldos más bajos suelen darse en las micropymes (menos de 10 empleados) que suponen el 95% del tejido empresarial español.



"Los salarios bajos están muy relacionados con el tamaño de las empresas (...) tenemos un problema muy serio", añade Vega de Seoane.

"España no puede tener una estrategia competitiva a base de salarios bajos", defiende el presidente del Círculo de Empresarios, contrario a las subidas "generalizadas de sueldos". "Tenemos que aspirar a poder ser competitivos con salarios altos (...) hace falta subir salarios pero aumentando la productividad", subraya.



"Quien pueda subir, debe de hacerlo, quien no pueda, mejor que no, porque si lo hacen y tienen que cerrar esto es peor (...) debe ser a nivel de cada empresa", recomienda.



Para Vega de Seoane, en lugar de obligar a las empresas que no pueden hacerlo a que suban salarios y eso genere más desempleo, hay que ayudarlas a que sean más grandes y por tanto, más competitivas.

